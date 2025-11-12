Legendarni Slavko Štimac za Voyo otkrio: 'Ja sam doživio stereotip 'dobrog dečka'

Pamtimo ga iz 'Vlaka u snijegu' koji je još uvijek obvezna lektira. Pamtimo ga i iz 'Vuka samotnjaka', 'Sjećaš li se Dolly Bell', 'Varljivog leta '68', 'Ko to tamo peva'. Ma zapravo, Slavka Štimca gledamo već 53 godine u vrhunskim filmovima koji nemaju rok trajanja. Svojim je ulogama odgojio, obogatio mnoge generacije gledatelja. I još uvijek to čini. Jer, kako i sam kaže: 'Za glumca nema mirovine'. No, u posljednje vrijeme Slavka Štimca gledamo u ulogama u kojima ga ne bismo očekivali - u horor seriji 'Crna svadba' i regionalnoj megauspješnici 'Ubice mog oca', koje možete gledati na Voyo. U intervjuu za Voyo, poznati glumac otkriva kako i zašto mijenja karijerni smjer.

Novo glumačko lice Slavka Štimca: 'Ne znam jesam li za neki lik dobio toliko pohvala kao za taj'

Njegov lik vječnog dječaka i pozitivca utkan je u kolektivnu svijest publike diljem regije. Ipak, posljednjih godina, Štimac je zakoračio na neočekivan teritorij, igrajući uloge koje su daleko od simpatičnih junaka na koje nas je navikao.

Uloga koja je najviše iznenadila publiku i kritiku jest ona u prvoj regionalnoj horor seriji, „Crna svadba“ na Voyo. U njoj Štimac igra negativca, svojevrsnog „zombija“ i vojnika mračnih sila, što je potpuni zaokret od uloga po kojima ga pamtimo. Štimac u intervjuu za Voyo, kojeg možete cijelog pogledati Voyo.hr YouTube kanalu, otkriva ključan detalj iz scenarija koji ga je uvjerio da prihvati ulogu.

„On je kao zombi, vojnik crne strane, koji je prolazio i sve ubijao. Ali, prošao je pored nekih klinaca koji su se tu igrali. Kad sam to pročitao u scenariju, rekao sam: 'OK, može'. Inače ne bih ni tako nešto uradio, čak ni na filmu“, priznaje glumac, otkrivajući kako postoje granice koje ni zbog umjetnosti ne bi prešao.

Iako je uloga bila izlazak iz njegove glumačke zone komfora, Štimac tvrdi da mu ju je bilo iznenađujuće lako odigrati. „Ne znam jesam li za neki lik dobio toliko pohvala kao za taj, i to od kolega, što je neuobičajeno“, kaže on i kroz smijeh dodaje: „Meni je puno teže igrati delikatne likove koji imaju neku unutarnju borbu. Nisu toliko spektakularni kao kad igrate negativca koji sve pobije, poruši i namjesti se par puta.“

Štimac otkriva da ćemo ga gledati i u 8. sezoni 'Ubica mog oca'

U megapopularnoj regionalnoj seriji 'Ubice mog oca' na Voyo, koja već godinama drži status jedne od najgledanijih serija ovih prostora, Slavko Štimac glumi patologa. Njegov je lik smireni i ozbiljni profesionalac, čija je uloga ključna za rješavanje zamršenih zločina. Kako bi što vjernije dočarao lik, Štimac se oslanjao na savjete stručnjaka koji su povremeno bili prisutni na snimanju, ali i na vlastito istraživanje. Osma sezona serije 'Ubice mog oca' već je u pripremi, a tajna uspjeha te serije leži u autentičnosti, misli Štimac: „Ljudi vole gledati domaće priče. Bliže su im i lakše se identificiraju s likovima.“

I uloga u 'Ubicama mog oca', a posebice ona u horor seriji 'Crna svadba' neočekivane su za Slavka Štimca. On na to kaže: "Ja sam doživio stereotip 'dobrog dečka'." Pa su mu upravo prema tom stereotipu nudili uloge, no, dodaje kako ni jedan glumac ne voli kada ga se kategorizira, pa ni on. Zato ga možemo očekivati u još ovakvih uloga. Jer, bira ih, kako sam kaže - prema dobro napisanom scenariju.

Gluma kao odraz društva: 'Volim da se svaka priča završi s nadom'

Obje serije, svaka na svoj način, nose i snažnu društvenu kritiku. Štimac smatra da je „Crna svadba“ puna metafora o odnosima u društvu te hvali autore koji su, kako kaže, „imali viziju i znali što rade“. Vjeruje da su film i televizija moćni mediji koji mogu sudjelovati u izgradnji boljeg društva, prenoseći plemenite poruke.

„Važno je da imamo junake koji su pozitivni likovi, koji ulijevaju nadu. Volim da se svaka priča završi s nadom, jer je to realnost naših života“, ističe Štimac. Upravo je ta potraga za dobrom pričom, onom koja ima početak, sredinu i kraj, njegov glavni motiv pri odabiru uloga, bez obzira na žanr.

Nakon više pola stoljeća pred kamerama, Slavko Štimac ne pomišlja na mirovinu. Njegovi recentni projekti pokazuju da je i dalje otvoren za izazove i spreman istraživati nove glumačke svjetove. Bilo da glumi omiljenog dječjeg junaka, pedantnog patologa ili zastrašujućeg negativca, njegova posvećenost zanatu i potraga za pričama koje nose nadu ostaju nepromijenjene, čineći ga jednim od najcjenjenijih glumaca svoje generacije. Za Voyo je otkrio i kako je odrastati na ekranu, na čemu radi sada, da ga rad u inozemnim produkcijama nije privukao ali i da je željan dobrog odmora. Cijeli intervju pogledajte odmah na Voyo.hr YouTube kanalu, a serije u kojima Štimac ostvaruje svoj glumački zaokret - 'Crna svadba' i 'Ubice mog oca' na platformi Voyo.