Bob Saget, glumac i komičar najpoznatiji kao veseli tata u televizijskom sitcomu "Puna kuća", pronađen je mrtav u hotelskoj sobi u Orlandu, Florida, u 65. godini, objavile su lokalne vlasti u ponedjeljak.

Uzrok Sagetove smrti je nejasan. Hitna pomoć pronašla je glumca u nedjelju poslijepodne u sobi u Ritz-Carltonu u Orlandu i proglasila ga mrtvim na mjestu događaja, priopćio je ured šerifa okruga Orange, dodavši kako nisu pronađeni znakovi zlouporabe ili upotrebe droga.

Posljednja objava na društvenim mrežama

Saget je upravo započeo turneju kao stand-up komičar i nastupio u blizini Jacksonvillea na Floridi u subotu navečer. U svojoj posljednjoj objavi na Instagramu osvrnuo se na "stvarno lijepu publiku" i "puno pozitive".

"Nisam imao pojma da sam večeras radio dva sata. Vratio sam se u komediju kao kad sam imao 26 godina. Pretpostavljam da pronalazim svoj novi glas i volim svaki trenutak”, napisao je.

Saget je od 1987. do 1995. glumio oca udovca Dannyja Tannera u filmu "Puna kuća", te u nastavku "Punija kuća" od 2016. do 2020. U emisiji je Tanner dijelio svoj dom sa svoje tri kćeri, šogorom i najboljim prijateljem. Glumac je također vodio emisiju "America's Funniest Home Videos" od 1989. do 1997. godine.