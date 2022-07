LeniKlum, kći poznatog modela Heidi Klum,objavila je fotografiju na svom Instagram profilu koja je izazvala lavinu reakcija njezinih fanova. Pozirajući u bikiniju, Leni je pokazala crvenu kožu nakon što je pretjerala s izležavanjem na suncu.

"Malo me je sunce poljubilo", napisala je.

Brojni fanovi ispod fotografije pisali su joj savjete si olakšati u ovakvoj situaciji.

"Koristi Aloe Veru to pomaže u takvim situacijama", "Ajme pa ovo sigurno boli, koristi kremu s najvišim faktorom", "To nije poljubac, to su prave opekline".

Mnogi u komentarima nisu marili za izgorenu kožu, već su lijepoj manekenki udijelili komplimente na račun njezinog izgleda i vitke linije.