"U to vrijeme nisam bila baš sretna zbog toga, ali to me zapravo učinilo jačom osobom”, rekla je Kate tijekom zajedničkog intervjua s Williamom u studenom 2010, piše US Magazine. "Saznaješ stvari o sebi koje možda nisi znao. Mislim da vas veza može poprilično zaokupiti kad ste mlađi, a ja sam također cijenila to vrijeme za sebe, iako to tada nisam mislila", rekla je tada vojvotkinja.