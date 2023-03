Legendarna 'Jugoslovenka' Lepa Brena već četiri desetljeća žari i pali scenom. Gdje god se pojavi i dalje plijeni pažnju, a tako je bilo nedavno u Zagrebu gdje je došla na premijeru predstave o njezinoj karijeri.

Brena se, inače, na početku karijere morala suočiti s brojnim predrasudama. Bilo je i onih koji nisu smatrali da je naročito pametna, a među njima je bio i čuveni pisac, pjesnik i novinar Duško Radović.

Zanimljiva priča o susretu čuvene pjevačice i legendarnog Radovića, otkrivena je prije nekoliko godina, u dokumentarnom filmu "Lepa Brena - Godine Slatkog greha".

Radio-voditelj i rok kritičar Marko Janković u dokumentarcu je otkrio kako je izgledao njihov susret, te da je Radović bio taj koji je inzistirao da se upozna s Brenom.

"Duško Radović je, kada je bila pauza, došao do mene i pitao me je može li upoznati Brenu. Rekao sam mu da to nije nikakav problem, a potom sam ih upoznao. On je pružio ruku Breni i rekao: 'Dobar dan, ja sam Duško Radović', Brena mu je na to odgovorila: 'Što mi se predstavljate? Ja vas znam. Svakog jutra slušam 'Beograde, dobro jutro''. Ona je tada Duška fascinirala! On je izustio nešto nevjerojatno. Rekao joj je: 'Ja sam došao da vam se ispričam, jer sam mislio da ste vi glupi", rekao je Janković.

"Ja sam pao pod miksetu, nisam mogao vjerovati što čujem! Duško je bio očaran Brenom i uputio joj je ispriku samo zbog pomisli da nije inteligentna", rekao je Marko Janković u dokumentarnom filmu "Lepa Brena - Godine Slatkog greha".