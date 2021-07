Sjajnim nastupom u Grožnjanu na Jazz is Back! BP festivalu Zdenka Kovačiček je još jednom potvrdila da je uvijek nova, neponovljiva, životna i bezvremena.

Apsolutna heroina hrvatske jazz scene je sa svojim Greenhouse Blues Band razoružala srca domaće, a posebno strane publike već u samom početku koncertne večeri, pozdravivši ih na tečnom engleskom i njemačkom jeziku. Prvi dio večeri posvetila je pjesmama s njezinog albuma Konstatacija jedne mačke, a završnica večeri kulminirala je izvedbom stranih, poznatih hitova, kao što su Piece of my heart, Mercedes Benz, Half moon i dr. Nastup Zdenke Kovačiček s Greenhouse Blues Bandom možete pogledati na YouTube kanalu.

Srijeda, 21. srpnja rezervirana je za nastup Next generation jazz kvinteta u sastavu Hrvoje Kralj, bas, Borko Rupena, bubnjevi, Valdemar Kušan, truba, Luka Čapeta, gitara i Nikola Šantek, klavir. Sve su to redom mladi glazbenici koji su svoje prve jazz korake upravo učili u Grožnjanu. Danas su to umjetnici nove generacije čija je namjera stvaranje originalne jazz glazbe. Kušan i Kralj bili su ujedno i članovi JM World Jazz Orchestra, a cijeli sastav je uzor budućim generacijama. Koncert se održava na terasi Belvedere od 21:30 sati, a može se pratiti i live streamingom na YouTube kanalu Općine Grožnjan. Na koncertu uživo možete sudjelovati uz predočenje EU digitalne COVID potvrde, PCR ili brzog antigenskog testa. Više informacija potražite na hgm.hr.

Program festivala Jazz is Back! BP 2021. – terasa Belvedere, Grožnjan, od 21:30 h

21.07. Next generation – Hrvoje Kralj-bas, Borko Rupena-bubnjevi, Valdemar Kušan-truba, Luka Čapeta-gitara, Nikola Šantek-klavir

22.07. Grožnjan All Stars - Luis Bonilla, Alex Sipiagin, Famoudou don Moye, Elvis Stanić, Lea Lovrenčić, Joe Kaplowitz, Goran Rukavina, Nic Collins i Salih Sadiković

23.07. Exploding Pig

24.07. Kaplowitz Jazz Quartet, Lela Kaplowitz, vokal, Joe Kaplowitz – klavir, Elvis Penava – gitara, Marko Lazarić – bubnjevi

25.7. Croatia Drum Camp finale - Students & Mentors - Famaudou Don Moye, Nic Collins, Salih Sadiković, Karlheinz Miklin Jr.

26.07. JM International Music School Finale – Students & Mentors

27.07. Josipa Lisac