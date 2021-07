Festival Jazz is Back! BP glazbeni spektakl koji se održava u Grožnjanu počinje večeras svečanim otvorenjem i koncertom BP Evening posvećen Bošku Petroviću, a od 15. srpnja započinje i Ljetna jazz škola Hrvatske glazbene mladeži (HGM).

Sudionici Ljetne jazz škole, mladi talentirani glazbenici, usavršavat će se svoja znanja sviranja trube, trombona, saksofona, gitare, kontrabasa, električnog basa, bubnjeva, glasovira, te pjevanja, kao i sviranja za ansambl. Mentori škole su Luis Bonilla, Joe Kaplowitz, Alex Sipiagin, Goran Rukavina, Lea Lovrenčić, Elvis Stanić i Karlheinz Miklin Jr.

Od 20. srpnja održava se i Croatia Drum Camp intenzivni sedmodnevni seminar za bubanj i perkusije. Tijekom seminara mladi će glazbenici učiti od mentora svjetskog glasa Famadoua don Moyea, Nica Collinsa i Saliha Sadikovića. Zainteresirani mladi glazbenici imaju mogućnost prijaviti se na Ljetnu školu jazza i Croatia Drum Camp jer je ostalo još nekoliko slobodnih mjesta.

U četvrtak, 15. srpnja u večernjem festivalskom programu nastupit će Grožnjan All Stars, u sastavu Luis Bonilla, Alex Sipiagin, Elvis Stanić, Karlheinz Miklin Jr., Lea Lovrenčić, Joe Kaplowitz i Goran Rukavina. Sve festivalske koncertne večeri počinju od 21:30 sat umjesto u 21 sat zbog kvalitetnije provedbe epidemioloških mjera, a održavaju se na terasi Belvedere. Ulaznice za koncertne večeri se ne naplaćuju.

Bonilla, dobitnih Grammyja, trombonist, skladatelj, pedagog i dirigent poznat je po glazbenoj simbiozi njujorškog jazza s njegovim latinoameričkim korijenima. Surađivao je s Dizzyjem Gillespieom, Tonyem Bennettom, Astrud Gilberto, i dr. Ravna Jeunesses Musicales Jazz World Orchestra (Svjetskim jazz orkestrom glazbenih mladeži) koji okuplja vrhunske, mlade glazbenike iz čak 14 zemalja s pet kontinenata te vodi i Ljetnu jazz školu HGM-a.

Covid free festival

Sipiagin, izniman jazz glazbenik, Rus s američkom adresom nastupao je u Gil Evans Bandu i George Gruntz Concert Jazz Bandu. Svirao je i s Mingus Big Bandom, Daveom Hollandom, Michaelom Breckerom i dr. Snimio je čak dvadesetak albuma u svojstvu vođe sastava, a njegova se virtuoznost prepoznaje među svjetskim jazz zvijezdama. Karlheinz Miklin jr., bubnjar, sin je poznatog austrijskog saksofonista i skladatelja Karlheinz Miklin i član istoimenog Tria. I uz poznatog oca Miklin mlađi iza sebe ima niz uspješnih diskografskih uradaka. Stanić, Kaplowitz i Rukavina dobro s poznati hrvatskoj javnosti, a mlada Lea Lovrenčić, vokal, iznenađuje jer uz završeni Ekonomski fakultet briljirala je i na Muzičkoj akademiji te je nositeljica titula mezzosoprana i profesorice pjevanja. Ipak, najčešće nastupa kao jazz pjevačica.

Petak, 16. srpnja rezerviran je za koncertnu večer Zorana Predina, najpopularnijeg kantautora ovih prostora koji će oduševiti publiku sa svojim novim albumom Gastarbajter trubadur. Večer nakon Predina, 17. srpnja, grožnjanskim ulicama proširit će se glazba Andreje, Rundeka i ekipe Ftičeki. Inače, zagrebačku pjevačicu, trubačicu i performericu Andreju Kurelec Košavić s Rundekom & ekipa Ftičeki povezao je rad na albumu MURA MURA.

Festival je COVID free te je potrebno predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili PCR ili BAT (antigenski test). Na samoj lokaciji Općina Grožnjan osigurala je brzo antigensko testiranje koje se naplaćuje, a kojem se može pristupiti od 20 sati. Ujedno, svi posjetitelji Grožnjana moći će na Trgu maršala Tita uživati u projekcijama koncertnih večeri, a sudionici koncertnih večeri uživat će i u degustacijama proizvoda lokalnih vinara i uljara. Zbog pojačanog interesa i epidemioloških mjera koncertne večeri moći će se pratiti i putem live streama na Youtube kanalu HGM-a i Općine Grožnjan. Festival u organizaciji Hrvatske¬¬ glazbene mladeži, Općine Grožnjan i Polivalentnog kulturnog centra Grožnjan podržavaju brojni podupiratelji, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske te Turistička zajednica Istarske županije, a glavni sponzor je HEP. Više informacija potražite na hgm.hr.

Program festivala Jazz is Back! BP 2021. – terasa Belvedere, Grožnjan, od 21:30 h

14.7. BP Evening - Primož Grašić, Mario Mavrin, Vid Jamnik, Blaž Jurjevčič i Tijan Grašič

15.7. Groznjan All stars - Luis Bonilla, Alex Sipiagin, Elvis Stanić, Karlheinz Miklin Jr., Lea Lovrenčić, Joe Kaplowitz i Goran Rukavina

16.07. Gastarbajter trubadur - Zoran Predin

17.07. Andreja, Rundek i ekipa Ftičeki

18.07. Ethno Croatia

19.07. JMI World Jazz Orchestra & Luis Bonilla

20.07. Zdenka Kovačiček i Greenhouse Blues Band

21.07. Next generation – Hrvoje Kralj-bas, Borko Rupena-bubnjevi, Valdemar Kušan-truba, Luka Ča-peta-gitara, Nikola Šantek-klavir

22.07. Grožnjan All Stars - Luis Bonilla, Alex Sipiagin, Famoudou don Moye, Elvis Stanić, Lea Lovrenčić, Joe Kaplowitz i Goran Rukavina, Nic Collins, Famoudou Don Moye, Salih Sadiković

23.07. Exploding Pig

24.07. Kaplowitz Jazz Quartet , Lela Kaplowitz, vokal, Joe Kaplowitz – klavir, Elvis Penava – gitara, Marko Lazarić – bubnjevi

25.7. Croatia Drum Camp finale - Students & Mentors - Famaudou Don Moye, Nic Collins, Salih Sadi-ković, Karlheinz Miklin Jr.

26.07. JM International Music School Finale – Students & Mentors

27.07. Josipa Lisac