Humoristična serija „Psi laju, vjetar nosi“ već je prikazivanjem prve sezone privukla naklonost gledatelja diljem regije. Zabavna, duhovita i na trenutke dirljiva priča o simpatičnoj obitelji Stavrić iz beogradskog predgrađa, koja je vječito u potrazi za boljim životom i prilikom da se izvuče iz neimaštine, na mnoge je djelovala kao svojevrsna balkanska verzija legendarne britanske serije „Mućke“ („Only Fools and Horses“). Iz epizode u epizodu Stavrići smišljaju nove poslovne pothvate, sitne prevare i kombinacije koje bi im trebale omogućiti egzistenciju i dobrostojeću budućnost, no te famozne ideje redovito ih dovode u urnebesne situacije pa na kraju završe s još više problema i novim razočaranjem. No ne posustaju.

U drugoj sezoni od ukupno 11 epizoda, braća Stavrić odlaze u Italiju i rade planove za poslovni pothvat koji im treba donijeti mnogo novca i sve ono što su željeli. Za to vrijeme, obitelj koja je ostala kod kuće upada u ozbiljne probleme jer prevareni Stavrićev „poslovni partner“ dolazi u kuću i umjesto novca za dug, uzima taoce. Istovremeno, glava obitelji Stavrić, Stavrin brat i vlasnik pogrebnog poduzeća Stojko zvan Gladiola suočava se s neobičnom situacijom.

U život mu ulazi zagonetna ljepotica i od njega traži nesvakidašnju uslugu, koju očarani Gladiola ne može odbiti. Kako će Stavrići izvući otetog člana obitelji, kakve sve to tajne skriva zanosna ljepotica Zagorka i hoće li konačno barem jedan od brojnih poslovnih podviga donijeti obitelji toliko željenu nadu u bolje sutra, provjerite u drugoj i ujedno posljednjoj sezoni ove izvrsne serije.

Jaka glumačka postava

U glavnoj ulozi Kostadina Stavrića Stavre gledamo Tihomira Stanića, cijenjenog srpskog glumca kojeg već poznajemo iz hvaljenih TV serija „Državni službenik“, „Ubice mog oca“ i „Klan“. Redovnu glumačku postavu čine još Anita Mančić u ulozi Stavrine supruge Grozdane, te Boris Milivojević, koji glumi Stavrinog mlađeg brata Razvigora. Nezaboravnog Stojka Gladiolu glumi talentirani Radoš Bajić, gledateljima poznat iz kultne TV serije „Selo gori, baba se češlja“ i kao Deda u seriji „Ubice mog oca“. Osim u ulozi Stojka, Radoš Bajić je u „Psi laju, vjetar nosi“ angažiran i kao scenarist serije.

U novoj sezoni u ulozi Zagorke, fatalne ljepotice zbog koje je Gladiola izgubio glavu, pojavljuje se američka glumica srpskog porijekla Ana Alexander, koju smo imali prilike vidjeti u vrlo popularnim serijama poput „CSI: Miami“, „Hawaii Five-0“, „Chicago P.D.“ i mnogim drugim. Redateljica serije Jelena Bajić Jočić je kćer glumca i scenarista Radoša Bajića, radila je kao producentica na filmu „Selo gori... i tako“, a njezin režiserski prvijenac „Led“ iz 2012. godine, za koji je scenarij pisao Radoš Bajić, u kojem je u glavnoj ulozi legendarni Velimir Bata Živojinović, osvojio je brojne nagrade na međunarodnim festivalima.