Izabel Kovačić iznenadila: 'Zatvaramo jedno poglavlje'

Izabel Kovačić, supruga slavnog hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića, iznenadila je pratitelje objavom da se zatvara trgovina njenog brenda „lunilou x IZAKOVA“ u zagrebačkom Centru Kaptol.

Na Instagram profilu brenda @izakova objavljeno je: „Nakon dvije godine zatvaramo jedno poglavlje s vizijom stvaranja idućeg, većeg i novog. Hvala vam na podršci i vjernosti.“ Uz niz fotografija, Izabel je dodatno poručila: „Nakon 2 godine odlučili smo zatvoriti našu trgovinu. Hvala vam svima na podršci i vjernosti kroz ovo vrijeme. Vaša podrška pomogla nam je da rastemo i pripremimo se za nova putovanja. Iskreno cijenimo vašu podršku i veselimo se uzbudljivim prilikama pred nama.“

Izabel je brend IZAKOVA pokrenula krajem 2023. godine, nakon što je već razvila sestrinski brend lunilou. Oba su usmjerena na održivu modu, kvalitetnu izradu i očuvanje okoliša, što je spojila s vlastitom ljubavi prema dizajnu i estetici. Na službenim stranicama brenda istaknuto je kako vjeruju da moda nije samo način izražavanja, već i prilika da se svijet učini ljepšim i održivijim mjestom.

Iako se trgovina u Centru Kaptol zatvara, IZAKOVA je i dalje dostupna na pet veleprodajnih lokacija diljem svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO: Pomama za lijekovima za mršavljenje: Doznajte tko ih ne smije koristiti i koje nuspojave očekivati