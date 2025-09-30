Izabel Kovačić iznenadila: 'Zatvaramo jedno poglavlje'
Brend IZAKOVA pokrenula je krajem 2023. godine, nakon što je već razvila sestrinski brend lunilou
Izabel Kovačić, supruga slavnog hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića, iznenadila je pratitelje objavom da se zatvara trgovina njenog brenda „lunilou x IZAKOVA“ u zagrebačkom Centru Kaptol.
Na Instagram profilu brenda @izakova objavljeno je: „Nakon dvije godine zatvaramo jedno poglavlje s vizijom stvaranja idućeg, većeg i novog. Hvala vam na podršci i vjernosti.“ Uz niz fotografija, Izabel je dodatno poručila: „Nakon 2 godine odlučili smo zatvoriti našu trgovinu. Hvala vam svima na podršci i vjernosti kroz ovo vrijeme. Vaša podrška pomogla nam je da rastemo i pripremimo se za nova putovanja. Iskreno cijenimo vašu podršku i veselimo se uzbudljivim prilikama pred nama.“
Izabel je brend IZAKOVA pokrenula krajem 2023. godine, nakon što je već razvila sestrinski brend lunilou. Oba su usmjerena na održivu modu, kvalitetnu izradu i očuvanje okoliša, što je spojila s vlastitom ljubavi prema dizajnu i estetici. Na službenim stranicama brenda istaknuto je kako vjeruju da moda nije samo način izražavanja, već i prilika da se svijet učini ljepšim i održivijim mjestom.
Iako se trgovina u Centru Kaptol zatvara, IZAKOVA je i dalje dostupna na pet veleprodajnih lokacija diljem svijeta.
