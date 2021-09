Ivana Paradžiković (40) na svom je Instagramu u podužoj objavi otkrila kako se osjećala dok je bila nezaposlena.

Ivana kaže da je čak pomišljala da ode raditi kod prijateljice u Švicarsku čistiti jedan hotel. No, ipak je ostala u Hrvatskoj te se pratiteljima pohvalila kako su pred njom novi poslovni izazovi.

"Prvi put u životu bila sam… nezaposlena. Na burzi. Od svoje osamnaeste ja radim! U počecima i nekoliko poslova paralelno. Dizanje u pet pa odlazak u tiskaru, popodne televizija, navečer u garderobi na partyjima… Znalo se dogoditi i 48 sati bez sna… Samo s posla na posao. S posla na posao. Nakon 18 godina staža, pred svoj 40-ti ja sam nezaposlena! Srijemica u meni je doživljavala horor života. odrasla i odgojena u obitelji gdje je rad jedina valuta koja se cijeni i poštuje. Težak, mukotrpan rad. Ništa preko noći i ništa lagano. Treba platiti kredite, treba živjeti, preživjeti… Bilo me strah. Priznajem to. 'Čile… piči, ne žali, makar sutra ležali'…

U glavi mi se vrtjela rečenica koja me definirala, koju je tata znao izgovarati u teškim vremenima. Jer vremena su bila teška. Pičila sam. Nisam žalila. U igri su bile opcije a, b i c. Opcija c je bila otići kod prijateljice u Švicarsku čistiti hotel. Par mjeseci dok ne smislim sto ću. Svaki posao je posao. Raditi nije sramota. Ali, život je opet bio dobar prema meni. Danas je dan kada slavim. Upravo sam potpisala ugovor sa Zavodom za zapošljavanje. Na temelju poslovnog plana država mi je odlučila dati vjetar u leđa, pogurati me da si nabavim opremu, da mogu raditi ono što volim, ono što najbolje znam!

U cijeloj toj birokratskoj zavrzlami, administraciji, formularima i dokumentima… upoznala sam masu divnih ljudi; ljudi koji su me pomagali savjetom, ohrabrenjima. Svi oni čine sustav. Sustav koji tako često kritiziramo, gazimo, a gotovo nikad ne hvalimo. Danas, kada slavim novi početak, želim zahvaliti svim tim ljudima na šalterima, prvoj liniji naše frustracije, adresama koje uglavnom dobiju sve najlošije od nas. Hvala vam. I hvala ti živote. Stari bi bio ponosan. Ja i moja nova torba simboličnog imena. Šokica. Spremne smo", napisala je Ivana.