Iman ima 21 godinu, dolazi iz Pule: “Opisala bih se kompliciranom, tvrdom, zabavnom, ali i introvertiranom.” Otkriva kako nije živjela u skladnoj obitelji, i zbog toga joj je žao: “S majkom nisam u kontaktu, s bratom nisam u kontaktu.” Priznaje da joj nedostaje majčinske brige, ljubavi i bliskosti: “Boli me to, ali treba ići dalje.”

Životne okolnosti ojačale su Iman

No, sve ju je to učinilo čvršćom osobom, koja točno zna što želi: “Želim imati najbolju obitelj na svijetu. Da budem najbolja majka na svijetu. Jer to je nešto što je meni falilo u životu. I definitivno je utjecalo na mene na način da sam stavila svoju buduću obitelj na prvo mjesto.”

Zasad se ne nosi baš najbolje s problemima, i toga je i sama svjesna: “Kad god se nešto dogodi, ja samo kupim jednosmjernu kartu za nekamo.” Na “Farmi” joj je glavni cilj testirati samu sebe: “Moja je taktika trenutno sjediti na svim stolcima, biti dobar sa svima. Nije mi tu glavna ta pobjeda i nagrada, nego to neko dokazivanje i da upoznam ja sebe.”

