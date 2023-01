Tonči Huljić i Madre Badessa zabavljali su jučer Zadrane na dočeku, a glazbenik je uoči nastupa najavio i jednu emotivnu gestu koju je napravio u spomen na nedvano preminulog glazbenika Massima.

Naime, uoči nastupa kazao je da će otpjevati jednu pjesmu koju je svojevremeno napravio u suradnji s Massimom.

"Ja i on smo otpjevali jedan duet, zove se Fuman. Nevjerojatno je obzirom na to što ga ja snašlo da se ta pjesma tako zove. Otpjevat ću pjesmu i za njega i za sebe i to s nekim njegovim glasom“, rekao je Huljić za RTL prije nastupa.

Dodao je i da s veselog dočeka za tri dana mora vratiti na jedan tužan događaj, Massimov sprovod.