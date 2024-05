U novoj epizodi 'Hell's Kitchena', koji od sad pratimo i putem platforme Voyo, Viktor je ispričao Mileni i Chiari da je prije servisa pitao Anela ima li narezane krastavce na brunoise za pastrvu. "Pogleda me i kaže: 'Koji krastavci?'", rekao je. Istaknuo je da je Anelu trebalo objasniti cijeli menu u pripremi.

"A taj menu već znamo, pričamo o njemu", rekao je Viktor. Vehid je otkrio da su u crvenom timu prije funkcionirale stvari tako da neki kandidati nisu pamtili recepte i pripremu za servis jer su znali da mogu pitati njega i Dominika.

"Znači, ne trude se ni zapamtiti? Jer kad dođe situacija kažu: 'Veho, što ću sad?'", pitao je Domagoj. Lucija je komentirala da su zato imali dobre servise, a sad im je problem jer ne mogu samostalno napraviti pripremu.

Milena je istaknula da su ljuti na Anela, a on ne zna doći do njih i ispričati se za svoje pogreške. "Reći će: 'Vi ste svi krivi, ja jedini nisam'. To je najveća stvar koja sve muči", ispričala je.

Viktor se požalio Chiari i Mileni da ne može ništa objasniti Anelu. "To je čovjek koji misli da sve zna, on je tu najbolji", istaknuo je. Milena je rekla da je Anel dobar kuhar, ali ne zna biti dio tima. "Ja u vanjskom svijetu nikad ne bih voljela imati takvog kolegu", komentirala je.

