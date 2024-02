Nakon što su u prošloj epizodi 'Hell's Kitchena' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo plavci još jednom posrnuli na servisu za goste, izgubili su i jednog člana Marjaninim prelaskom u crveni tim.

Danas se Marjana prvi put probudila u spavaonici crvenih.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Skinuti plavu manduru je bilo lako, ali staviti crvenu manduru, a krenuo si s plavima, nije lako. To je to, idemo u nove pobjede", zaključila je Marjana, a Lucija je nakon jučerašnjeg podbačaja i nedostatka komunikacije u timu prokomentirala: "Mauro se jučer živ pojeo, ali moramo nastaviti i dignuti glavu i skupiti snage za nove pobjede."

Foto: RTL Foto: RTL Crveni tim

U kuhinji je kandidate dočekao chef Gretić koji je za početak pitao plavce jesu li razgovarali sinoć o greškama i Marjanu jesu li je crveni lijepo prihvatili. "Ti si timski igrač. Mislim da ćeš jako dobro upasti u crveni tim koji ima jako, jako lijepo jedinstvo u kuhinji", rekao joj je chef.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Chef je najavio novi izazov i naglasio kako će danas prednost na izazovu najviše imati Josip, jer kandidate čeka priprema vegetarijanskih jela. Zatim je kandidatima predstavio gostujućeg chefa, svog prijatelja i kolegu te pobornika vegetarijanske prehrane, Igora Gudca.

Foto: RTL Foto: RTL Igor Gudac i Tom Gretić

Chefovi su zajedno predstavili kandidatima glavne namirnice vegetarijanskog izazova – tikve, od kojih su kandidati u sat vremena trebali pripremiti predjelo, glavno jelo i desert. Chef Gudac odmah je naglasio: „Ja očekujem puno, baš puno."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vehid je brzinski rasporedio crvene u brigade

Roko Ć. i Dominik bili su zaduženi za predjelo, Sara i Roko K. za desert, a Marjana i Chiara bile su s Vehidom zadužene za glavno jelo. Plavci su u raspodjeli zadataka bili nešto sporiji, ali također su se uspješno podijelili. „Svi smo se skupili, kao u kokošinjcu. Svi nešto pričaju, ne znam ima li uopće veze s vezom“, komentirao je Tomislav situaciju u plavom timu.

Chefovi su obilazili kuhinje tijekom pripreme, a chef Gretić pozvao je Roka Ć. da mu predstavi jela jer se u prethodnim izazovima nije iskazao poznavanjem jelovnika, pa tako nije ni ovaj put. "Znam hladno, njihova ne znam", bojažljivo je priznao Roko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Što sam ti ja rekao prošli put?", ljutit je bio Gretić i rekao Roku da dozna koja jela spremaju.

Ipak, Roko nije bio jedini koji nije znao koja se jela spremaju. Sara također nije znala i rekla je: „Mi smo se samo bacili na posao i to je to.“ Zatim je Vehid uskočio i riješio problem, poput pravog vođe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Chef Gudac plavce je upozorio da su odabrali krive tikve za odreske, a Lucija se trudila više komunicirati s kolegama. Chefovi su zatim dodali timovima još dvije namirnice koje moraju termički obraditi i uklopiti u neko od jela – brusnice i hren.

Marjana je Vehidu priznala kako je na pokazanu komponentu glavnog jela chef Igor samo odmahnuo glavom. „Ili mu se to ne sviđa ili mu je to neka navika, klimanje glavom, nadam se da je neka navika, da će mu se ipak svidjeti nešto,“ rekao je Vehid.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Chefovi su se opet povukli u smočnicu i razmišljali što bi još mogli dodati kandidatima. Chef Igor predložio je panko mrvice, a dodali su i kokosovo mlijeko.

Roko Ć. je opet zakazao

Roko ponovno nije znao predstaviti jela i pravdao se je previše komponenti i on to ne može zapamtiti. „Pa nije mi stres servirati, nije mi stres kuhati, stres mi je kad moram pričati sa chefom, to mi je najgora stvar u životu,“ rekao je rastreseni Roko. Za kaznu crvenima jer Roku nije zapamtio jela, Roko je morao sam servirati predjelo, bez Dominikove pomoći.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dominik je pokušao potajno objasniti Roku kako da servira, ali su ga chefovi ulovili i potjerali na drugu stranu kuhinje.

Došlo je vrijeme za serviranje predjela, a Lucija i Domagoj dobro su se snalazili zajedno u kuhinji: „Radimo kao švicarski sat, komunikacija perfektna.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Roko je predstavio jelo crvenih – juha od bundeve s odreskom patlidžana, ukiseljena bundeva i brunoise kockice od bundeve te krema od šipka i brusnica, a plavci svoje – vučena rolica punjena hokkaido tikvom i mladim kravljim sirom, podloga od gljiva, kokosovog mlijeka i curryja s prženim lukom uvaljanim u prah od cikle na vrhu. „Tanjur izgleda predivno, ja sam zadovoljna s njim, ali znamo kako je to kad sam ja zadovoljna,“ komentirala je Lucija.

Foto: RTL Foto: RTL Igor Gudac, Tom Gretić, Lucija

Rokova rastresenost prilikom prezentacije jela nije prošla bez komentara chefa Igora: „Jednostavno ne ulijevaš mi povjerenje da bi uopće pojeo ovo jelo kad mi govoriš o njemu.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„To na ovakvoj razini u ovakvom showu ne bi se smjelo događati,“ rekao je Dominik o svom kolegi.

Dok su chefovi kušali predjela, kandidati su imali vremena za dovršavanje glavnih jela koja su zatim poslužili chefovima. Plavci su poslužili odrezak od muškatne tikve kuhan s korijanderom i ružmarinom, ukiseljenu hokkaido tikvu i čips od tikve, a ispod steaka crumble od bučinih sjemenki i panko mrvica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Crveni su poslužili odrezak od tofua začinjen gara masalom, tostirane bajame, kremu od kore tikve, vlasca i peršina.

„E, tu sam vas čekao!“ spremno je izjavio gostujući chef i pojasnio: „Krema od kore. Otkud dobijete tikvu, jeste je ubrali? Tu smo završili svaku priču s korama. Ovo nema veze s iskorištavanjem namirnice, ovo ima veze s higijenom. Ne! Nemojte više raditi ovakve tanjure. Uzrujan sam jer niste poštovali namirnicu. Ispoštovali ste mi tofu, što je u redu, ali to nije glavna namirnica… Sat vremena, ja bih se zapitao. Ozbiljno,“ dramatično je chef poručio crvenima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Teška mušterija, baš izuzetno teška mušterija, ono, ajme,“ bio je Chiarin zaključak na chefov osvrt.

Slijedilo je kušanje glavnih jela i dovršavanje deserta. Prilikom kušanja, chef Igor ponovno je odmahivao glavom: „Ako kimne još jednom glavom, bacit ću se,“ Iznervirano je komentirao Vehid.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Timovi su servirali desert

Crveni su poslužili tikvu millefogie s kremom od tikve, crumbleom od badema i panko mrvica, a ispod svega chutney od buče, a plavci kolačić od mrkve, tikve i brusnica s kremom od bijele čokolade, vrhnja i korijandera, s kandiranom narančom, listićima badema i mentom na vrhu.

„Vizualno lijepo i jedno i drugo,“ komentirao je Gretić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada je došao red za rezultat, chef Igor Godac prvi se osvrnuo na jela.

„Prvo čestitam i jednom i drugom timu, teško je bilo odlučiti tko je bio bolji, ali ja ću vam ovako nešto reći da vam uđe – kad imate u timu ljude koji su vam dobri za neke stvari, iskoristite ih baš na onom mjestu gdje su baš najbolji. Danas ste pogriješili po meni.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Mislim da je velika greška to što se niste koncentrirali na okus glavne namirnice. Svi tanjuri su bili danas sjajni, ali su promašili cilj. Sve je trebalo biti do tikve,“ nadovezao se chef Gretić.

Foto: RTL Foto: RTL Igor Gudac i Domagoj

„O desertu uopće neću ništa govoriti, ne želim to reći,“ dramatično je nastavio chef Igor i izazvao nervozu u timovima, a zatim dodao: „Ne želim to reći, koliko je to bilo dobro i jedno i drugo, to je bilo fenomenalno!“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pobijedio je crveni tim za nijansu: „Ja sam odlučio zato što je desert bio četiri posto bolji,“ pojasnio je chef Igor.

„Još jedna pobjeda u nizu, jako dobri rezultati za ono što radimo. Stvarno se trudimo i ovo nam je još neki vjetar u leđa da krenemo kuhati svojim stilom,“ zadovoljno je rekao Vehid.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Plavci su kao gubitnici morali odabrati dva nominirana

„Nakon ovakvog truda i napora našeg tima jako nas je to pogodilo. Četiri posto je jako malo, a bili smo tako blizu pobjedi,“ razočaran je bio Josip, a Mauro se zapitao: „Što smo mi? Tim za nominacije?“

Nominirali su na kraju Teu i Marka koji su bili zaduženi za desert jer su krivo shvatili da je desert podbacio, iako su im chefovi rekli da su oba deserta bila odlična, a crveni samo malo bolji.

Foto: RTL Foto: RTL Tea i Marko

Kada su se vratili u kuhinju i prezentirali nominirane i začudili chefa Gretića i crveni tim.

„Jako čudna odluka i ne znam jesu oni uopće shvatili što im se reklo ili su čuli samo ono što su željeli čuti“, komentirao je Dominik.

Chef Gretić tražio je pojašnjenje zašto su baš oni nominirani pa je Mauro rekao da je to zato što im je rečeno da je u kolaču falilo bjelanjka da bi bio uspješan i jednako dobar kao onaj crvenog tima.

„Nije do toga i nije fer. To je bilo jedino jelo plavog tima koje je imalo okus tikve u sebi“, poručio im je chef.

„Zaključak cijele priče je da plavi tim ne sluša dobro i to je to,“ zaključila je Lucija.

„Vođa je taj koji treba istupiti i reći 'e, ja sam zeznuo' i to je ono zašto smo mi svi mislili da će Mauro biti nominiran. Jer zapravo ako je kiksao tim, a ti ne znaš gdje ste vi zeznuli, niste shvatili ništa – vođa, vođa je tu kiksao,“ bilo je Dominikovo mišljenje, dok je Lucijin komentar na vođu svog tima bio: „Tu kad treba stati iza nas, on kao da otrne cijeli, zablokira i sve njegove moždane stanice odumru. Ako hoćeš cijelo vrijeme biti prvi, glavni - onda moraš biti takav do kraja.“

Chef Gretić prozvao je Roka Ć. da dođe naprijed

„Ja danas mogu izdvojiti samo jednu osobu koja mi je malo digla živac. Roko“, rekao je chef i dao Roku crnu pregaču, odnosno nominaciju, i zadatak da do sutra zapamtiti jelovnik.

Nakon odlaska u kuću, crveni su bili izrazito razočarani raspletom nominacija.

„Ta chefova odluka me totalno unazadila što se tiče raspoloženja i svega, jer po meni uopće nije fer“, komentirao je Roko K., a i ostali crveni žalili su se da je potpuno nepravedno da je Roko Ć. nominiran.

Nominirani Roko imao je ipak razumijevanja za chefovu odluku: „Čuo sam od dosta kolega da je nepravedno, da nismo trebali tako završiti. Po meni, ovo je chefova kuhinja - on bira zašto i kako i dao je apsolutno savršen razlog zašto je mene odabrao“.

Foto: RTL Foto: RTL Roko Ć.

A kako će izgledati novi izazov u Hell's Kitchenu, gledatelji će doznati već sutra od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Mauro je morao šapnuti Roku Ć. naziv sastojka na tanjuru!