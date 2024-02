Nakon večere za goste tijekom koje ni plavi ni crveni tim nisu uspjeli poslužiti glavna jela, a Dragomir je napustio show, danas je pred kandidatima bio novi eliminacijski izazov.

'Nadam se da ste naučili koliko sam zahtjevan'

"Igramo s jednim natjecateljem manje. To nas je poljuljalo, lagala bih kad bih rekla da nije, ali mi se sad moramo potruditi bar 15 posto više nego plavi. Mi si ne možemo priuštiti gubitak još jednog čovjeka,“ komentirala je Chiara. S druge strane, plavi tim je u izazov krenuo nešto smirenije: „Nekako nema straha od ispadanja jer se svi jako podupiremo i rekli smo – neka se crveni osipavaju, mi ćemo ostati čitavi,“ komentirala je Tea.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Chef Gretić je dočekao kandidate u kuhinji i za početak se osvrnuo na neuspjeh prethodne večere: „Nadam se da ste naučili koliko sam zahtjevan. Ja bih bio najsretniji da smo mi lijepo odradili večeru bez problema i imali 30 zadovoljnih gostiju. To se nažalost nije dogodilo. To se više ne smije događati nikako.“

Foto: RTL Foto: RTL

Težak izazov

Chef je predstavio kandidatima svoje jelo – svinjski file u krusti od sjemenka, ulje od peršina, pire sa senfom u zrnu, tempuru od kadulje i sotiranu papriku, a zatim predstavio izazov: „Želim da od ovih namirnica napravite svoje jelo. Onaj koji replicira, njegovo jelo neću ni gledati. Posebno pazite na teksture, da cijelo jelo nije prekremasto, da cijelo jelo nije prečvrsto. Pazite na boje, a ovdje ima namirnica koje su jako osjetljive na temperaturu. Razmišljajte izvan okvira – hoće netko napraviti salatu, hladno predjelo, sendvič? Bilo što od ovih sastojaka.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Većina kandidata bila je zadovoljna namirnicama s kojima će raditi, dok se Lucija nadala da će izbjeći upravo svinjski file: „Gledam to zvono i samo ne želim da je ispod zvona svinjski file. I ja vidim svinjski file i meni je dan upropašten.“

Kandidati su za ovaj izazov imali 75 minuta. Većina kandidata pripremala je namirnice bez većih poteškoća, plavi tim zajedno je stavio paprike u pećnicu, a chef Gretić obilazio je obje kuhinje i dijelio kandidatima korisne savjete te naglašavao da sve jela trebaju biti različita.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lucija se i dalje nije izborila sa svinjskim fileom: „Ne pada mi ništa na pamet, sve druge namirnice sam u glavi već posložila što ću s njima, a taj svinjski file samo stoji tu i čeka i ne miče se i postoji i ja si mislim – jao, Bože meni, što je meni ovo trebalo?“

Foto: RTL Foto: RTL

Dominik je bio znatno optimističniji: „Mislim da bi danas moj crveni tim mogao stvarno zablistati u neviđenom sjaju jer imamo dosta otvorene ruke pri rekonstrukciji jela.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vehidova kombinacija ga je začudila, no bio je optimističan: „Ako ništa drugo, ovo je nešto novo i to cijenim. To jako cijenim i ako se posklizneš, poskliznuo si se, ali si donio neki novi element.“

Najviše kritičan chef Gretić bio je prema Emini pa joj je poručio: „Ovo je kuhanje za po doma.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Tko se ne bi pogubio da mu jedan takav šef priđe i kaže da mu da je to kuhanje za po kući, mislim da je to sasvim dovoljno da ustvari znaš koliko je sati, ali nisam dala da me to poljulja jer sam ja ovdje sama za sebe pobjednik s obzirom na konkurenciju i njihovo znanje, ja apsolutno nemam znanje kakvo imaju oni,“ rekla je Emina.

Vehid i Roko Ć. savjetovali su se oko svojih jela, u plavom timu Tomislav je čak i pjevušio dok kuha jer sve ide po planu. Marjana je prerano servirala svoje jelo, a Lucija se i dalje borila s pripremom svinjskog filea - strahujući da meso nije dovoljno pečeno vratila ga je u tavu i tako presušila. „I bliži se kraj i molim Boga da ovaj dan što prije završi,“ komentirala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Dominik je bio zadovoljan svojim jelom: „Na kraju je sve ispalo – neću reći savršeno, jer ništa nije savršeno, ali ispalo je sve i bolje nego sam zamišljao.“

Ocijenjivanje

Slijedilo je ocjenjivanje. Kandidati su trebali složiti raspored kojim će Gretić kušati jela koja će ocijeniti, a pritom će prvi par dobiti jedan bod, drugi dva, i tako dalje, do zadnjeg jela koje će jednom od timova donijeti velikih osam bodova. Plavi tim trebao je pritom odlučiti koji tanjur neće ići na ocjenjivanje jer imaju člana više te su kao najslabiji tanjur procijenili Deanov. On je rekao da je njegov tanjur maknut zbog previše komponenti. Ipak, Mauro misli da to nije pravi razlog: „Taj pire koji on ima nije bio kako treba, bilo je presoljeno i imao unutra mrvice češnjaka što nikom nije ugodno.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prvi su pred chefa stigli Emina i Tomislav. Emini je Gretić poručio kako je njeno jelo za nedjeljni ručak, što ne smatra da je loše, ali ujedno smatra da nije dovoljno za ovaj show, dok je za Tomislavov tanjur rekao da je, iako je kadulja mogla biti bolje pripremljena, meso odlično, sočno i mekano – točno onakvo kakvo treba biti i time je Tomislav osvojio jedan bod za plavi tim.

Za dva boda jela su prezentirali Sara i Josip. Sara je na svom tanjuru imala loše omjere komponenti, ali ipak je osvojila dva boda za crveni tim, jer je Gretić Josipov tanjur ocijenio prejednostavnim.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sljedeće su jela prezentirale Chiara i Marjana. Chiara je, iako su joj falile neke komponente, osvojila tri boda za crvene jer je Marjana napravila veću grešku i stavila previše češnjaka u svoje jelo. Lucija i Damir borili su se za četiri boda. Lucijino meso je bilo prepečeno i presušeno, Damirov krumpir je postao pretjerano ''škrobast'', a paprika nije bila svilenkasta. Gretić je četiri boda dao Damiru, ali naglasio da nije zadovoljan ni s jednim jelom te ujedno poručio plavom timu da se trgne.

Foto: RTL Foto: RTL

Već idućim jelom plavi se tim iskazao. Marku, koji je uz Roka Ć. prezentirao svoj tanjur chefu, Gretić je proučio: „Ovo je dosad najbolje meso – prekrasno, homogeno taman kako treba biti, ali poradi na prezentaciji.“ Roku je chef rekao da je meso odlično spremljeno, ali jelo malo dosadno, pa je tako pet bodova osvojio Marko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Roko K. i Mauro bili su sljedeći. Roku je chef pohvalio meso, ali smatrao je da je jelo malo dosadno, a Mauro je izrazito dugo prezentirao svoje jelo pa je, uz osvojenih šest bodova za plavi tim, dobio i opasku od šefa: „Podsjeti me da te nikad ne pošaljem u salu da ti to objasniš gostima.“

Tea i Vehid borili su se za visokih sedam bodova. Teino jelo chefu je bilo vizualno primamljivo, ali meso je bilo prekuhano. Vehida je pitao je li mu krumpir sigurno kuhan, a na Vehidov nesiguran odgovor poručio mu: „Pa imaj povjerenja u sebe, kuhan je, da!“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gretić je kao grešku u Vehidovom jelu istaknuo to da je krumpir veći od svinjskog filea, pa dodao: „Ostalo je sjajno, baš sjajno, od ideje do izrade meso je i dalje lijepo pink – najbolje jelo večeras!“

Posljednji su svoje tanjure prezentirali Domagoj i Dominik. „Konačno cjelovito jelo, nemam ti što reći,“ rekao je Gretić Dominiku. Također, chef je bio jako zadovoljan i Domagojevim jelom, ali ipak je imao jednu malu zamjerku na to kako je koristio senf: „Da si nešto napravio s tim senfom, sad bismo stajali tu dvadeset minuta jer bi ja razmišljao koji je tanjur bolji.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gretić je, za dlaku, ipak dodijelio Dominiku osam bodova čime je crveni tim pobijedio 24:12. Nakon velikog izazova, plavi tim je trebao odabrati dvoje kandidata za koje smatraju da su bili najlošiji za dodatni izazov. Odabrali su Josipa i Marjanu i povukli se u dnevni boravak.

Marjana i Josip dobili zadatak

Slijedio je izazov kojim su se Josip ili Marjana mogli spasiti od nominacije. Sous chef Ivan prezentirao im je zadatak – u deset minuta trebaju poširati što više jaja. Marjana i Josip krenuli su s izazovom i oboje su u vodu stavljali više od jednog jaja, iako im je chef rekao da je to zabranjeno. Drugi kandidati gledali su izazov iz dnevnog boravka i pritom komentirali koliko im je stresno to gledati. Chef Gretić komentirao je kako je očekivao da će svatko od njih poširati šest ili sedam jaja, a na kraju je Marjana pobijedila sa samo dva poširana jaja, naspram Josipovog jednog. Josip je time nominiran, na što je rekao: „Nisam još doma u glavi, ali sad sam pod povećalom.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Unatoč pobjedi crvenih, Eminu su preplavile emocije. Loše se osjećala jer smatra da je onda trebala biti na mjestu Marjane i Josipa i da nije fer da su oni kažnjeni.

Foto: RTL Foto: RTL

''Mislim da nije fer'', govorila je kroz suze, dok su je članovi njezina tima tješili da je sve ovo samo show, ''Ali sretna sam što idem dalje, točno znam što je chef očekivao od mene i znam gdje sam ga razočarala. Trudit ću se to ispraviti''. ''Ali to tako ide'', govorili su grleći je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Plavci su za to vrijeme komentirali kako im je bilo teško nominirati vlastite članove, a Marko je rekao kako mu je žao što se Dean opet provukao jer se svi u timu slažu da se nije iskazao i da se čini kao da se ne trudi.

Danas su slavili crveni, a već sutra timove čeka novi izazov. Tko će sutra izaći iz izazova kao pobjednik, ne propustite pogledati sutra u 21:15 na RTL-u, a epizoda je dostupna i dan ranije na Voyo platformi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Večeras počinje 'Hell's Kitchen Hrvatska!'