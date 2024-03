Nakon što je Josip Šantek ispao iz kulinarske emisije 'Hell's Kitchen' koju pratimo na RTL-u i dan ranije na Voyu bez reklama, Tomislav nije mogao zadržati suze.

"Nekako je teško kad se prijatelji rastaju", rekao je Tomislav koji se odvojio od ostatka plavog tima kako bi tugovao u samoći.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Odlazi jedan dobar duh tako da strašno. On je nekako bio tu i to je to. Nedostajat će nam jako", rekao je Tomislav, a ostatak plavog tima je raspravljao u dnevnom boravku te su se neki i uvrijedili.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Tomislav plakao zbog Josipovog odlaska, a ostatak tima se posvađao: 'Nekako je teško'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Marko je otkrio da smatra da je Mauro trebao biti nominiran umjesto Tomislava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Hoćeš da izađem sad van?", reagirao je Mauro, a Lucija je istaknula da Mauro ne zna primiti nikakvu kritiku.

"Reagira malo ružno", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Show 'Hell's Kitchen Hrvatska' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Dali smo Vehidu krafne, a on je od njih napravio čudesan desert! Ovo morate isprobati