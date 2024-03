U novoj epizodi 'Hell's Kitchen Hrvatska', kojeg možete pratiti na RTL-u ili platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, nakon što je crveni tim izgubio, raspravljao je o tome koga će nominirati i porazu.

"Ja imam ideju, ali nemam je s kime realizirati jer ja ne mogu u 60 minuta ono što bih htjela objasniti njima", pravdala se Sara.

"Mislim da Sara voli voditi tu igru i da su samo njezine ideje na tanjuru", komentirao je Vehid.

Pitao je pred cijelim timom Marjanu je li ona imala kakvu ideju i ona je odgovorila da je predložila biskvit i crumble.

"To je bila rezerva ako nam ne prođe ovo", istaknuo je Roko Ć.

"Ako je to sto posto tvoja ideja, onda je to to. Isto kao što je ovo bila moja pa ja odgovaram", rekao je Vehid. S time se složio Dominik. "Onda stoji iza te ideje", rekao je. Roko Ć. je branio Saru i istaknuo da je ona barem imala neke ideje.

Crveni tim odlučio je nominirati Vehida i Saru, ali je nakon Sarinog protivljenja odlučio da pred Tomom Gretićem trebaju nominirati Vehida i Roka Ć. To je naljutilo Roka K.

"Definitivno se ne slažem da Roko treba biti nominiran i smeta mi što su kolege promijenile mišljenje nakon što je ona izjavila da se ne slaže s time", rekao je.

"Mene nije preokrenula. Ja sam ostala pri svojoj prvoj odluci. Kako nas je prevrtila, to jest njih, ja stvarno ne znam", komentirala je Chiara.

Vehid i Roko Ć. izašli su pred Toma Gretića kao nominirani. "Roko, zašto ti?", pitao je glavni chef.

"Chefe, zbog nedovoljno ideja za desert", odgovorio je on. Vehid je objasnio da je on nominiran zbog krive ideje za glavno jelo.

Gretić je pitao Chiaru zašto ona nije nominirana. "Nedovoljan broj glasova, chefe", odgovorila je. Otkrila je i da je ona nominirala Vehida i Saru. Sara je rekla da je nominirala Vehida i Roka Ć. jer nije mogla sebe.

Gretić je pitao tko je glasovao za Saru i otkrio da je četvero kandidata baš kao i Roka Ć. Zanimalo ga je zašto je Roko pred njim, a ne Sara. Pitao je li gore ne imati ideju ili loša izvedba.

"Pa mislim da je gore loša izvedba. Ja sam prva rekla da ću preuzeti inicijativu i da je u redu i da se slažem ako će me nominirati", rekla je Sara. "Jako me nervira i ne mogu razumjeti i ne vidim razlog zašto ona iskrivljuje svoje riječi i samu sebe zakopava još više", istaknuo je Roko K.

Gretić je rekao Roku Ć. da se vrati natrag.

"Nemojte gurati ljude pod kotač jer nemaju ideju", rekao je Gretić. Roko Ć. je istaknuo da ima povjerenja u glavnog chefa i da je znao da će shvatiti što se događa.

Gretić je upozorio kandidate da će svaka njihova radnja kod njega imati posljedice. "Ja sam glasan i ovakav i onakav, ali sam pravičan i strašno me smeta kad vi niste, a istina uvijek ispliva na površinu. Sara, evo ti mali podsjetnik", rekao je i dao crnu pregaču Sari.

