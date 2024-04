U omiljenom RTL-ovom kulinarskom showu 'Hell's Kitchen', koji od sada pratimo i putem platforme Voyo, napetost se zahuktava, mjesta za natjecatelje ostaje sve manje, a u posljednjoj epizodi chef Gretić odlučio je kako je došao kraj mnogima omiljenom Roku Ć.

Nakon niza pogrešaka u pripremi i servisu, Roko je bio poslan na 'hlađenje', a nakon što je upropastio glavno jelo, za koje je samostalno bio zadužen, chef Gretić je preuzeo njegovu manduru, time ostavivši crveni tim bez još jednog člana.

Što je sve naučio, tko mu je bio najveća podrška u kući, ali i kako se nosio s Gretićevim kritikama, Roko je otkrio u intervjuu za Net.hr.

Smatraš li da si mogao pokazati više i zadržati se dulje u 'Hell's Kitchenu', a možda čak i pobijediti?

Prezadovoljan sam dokle sam dogurao u showu! Mislim da sam se pred kraj tek opustio. Imao sam lijepih jela, ne žalim ni za čim, baš je bilo odlično.

Koji ti je bio najveći izazov u showu?

U početku je bilo najstresnije razgovarati s chefom Gretićem jer je ipak autoritet.

Kako si se nosio s pritiskom i stresom zbog snimanja?

Pritisak i stres u kuhinji su normalna stvar i sastavni dio našeg posla. Tu nema rasprave – ili si za to ili nisi. Naravno, ako imate dobru ekipu, olakšat će vam jako puno.

Jesi li zadovoljan svojim nastupom u 'Hell's Kitchenu' ili postoje neke stvari koje bi promijenio da možeš ponovno sudjelovati?

S ovim odmakom, meni je sve bilo super. Odradio sam sve što sam htio, bio sam ja! Nisam se mijenjao. Bio bih možda samo više opušteniji.

Foto: RTL Foto: RTL Roko Ćibarić

Kako si se nosio s kritikama i prigovorima chefa Gretića?

Nije mi uopće bio problem kad bi mi uputio kritiku, to je zapravo bila lijepa i pozitivna stvar jer iz toga možeš nešto naučiti. I kad on nešto vikne i kaže, to je sjajno. Ali kad moram razgovarati s njim o hrani, to je čovjek koji ima 30 godina iskustva, a ja imam 20 i sitno godina života, tu sam imao veliku tremu.

Koja je najvažnija lekcija koju si naučio zahvaljujući svom sudjelovanju?

Želio bih zahvaliti chefu Gretiću koji je jednom prilikom odvojio malo svog vremena za mene za razgovor nasamo i udijelio mi nekoliko savjeta. Rekao je: 'Ako želiš uspjeti u ovome, sljedećih nekoliko godina budi spužva i samo slušaj, radi i trudi se, upijaj znanje... Težak rad je ispred tebe, ali ako želiš to onoliko koliko vidim da želiš, uspjet ćeš.'

Tko je tvoj favorit za pobjedu i zašto?

Od prvog dana definitivno Dominik i Vehid. Njih dvojica su se istaknuli po domišljatosti u kuhinji i raznovrsnosti u znanju.

Kako bi opisao svoje iskustvo sudjelovanja u 'Hell's Kitchenu'?

Za početak, jedno prekrasno iskustvo što se tiče ljudi. Ljudi u mom timu su bili predobri. Naša druženja, ideje, razgovori i zanimljive teme su bile top! Baš smo bili mala obitelj u cijeloj kući.

Foto: RTL Foto: RTL

U kakvim si odnosima s kandidatima u 'Hell's Kitchenu'? Hoćeš li nastaviti odnos izvan showa s nekima od njih?

S kandidatima iz showa ostao sam u sjajnom odnosu i koliko god mi je žao što sam ispao, toliko jedva čekam da se svi opet skupimo i nastavimo družiti. Mogu reći da sam upoznao jako puno kolega, a iz tih poznanstava će se sigurno izroditi velika prijateljstva, već jesu. Mislim da je to jedno bogatstvo koje nikad u životu ne bih doživio da nisam bio u showu.

Tko je u kući bio tvoja najveća podrška?

Većina nas koja je bila u kući nije gledala samo pobjedu i sebe, nego kad bi nekome trebala pomoć, kad bi netko pao i izgubio motivaciju, nebitno iz kojeg je bio tima, svi smo skočili i svi smo pokušali pomoći kako god smo znali. Svi smo mi kuhari i moramo se držati zajedno.

U novom tjednu 'Hell's Kitchena', kandidate očekuju novi izazovi u kojima će se neki još bolje pokazati u očima glavnog chefa, drugi kiksati u realizaciji, a što ih sve očekuje ne zaboravite pogledati u četvrtak i petak na RTL-u, ili dan ranije na platformi Voyo.

