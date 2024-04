U novoj epizodi omiljenog kulinarskog showa 'Hell's Kitchen', koji od sad pratimo i putem platforme Voyo, kod pripreme jela, Anel i Milena porječkali su se zbog kreme. Budući da su svi zajedno radili jednu od komponenti na tanjuru, morali su to i podijeliti.

"Gdje je krema?", upitala je Milena, a Anel je rekao kako je to njegova krema.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imaš više od mene i Dominika zajedno", rekla mu je. Potom je žlicom uzela dio.

"Bitno je da sebe prvo namiri, uopće ga nije briga postoje li drugi. To tako više neće moći", rekla je Milena i dodala:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kladim se da on ne razumije da je to napravio. Ja ću s njime popričati, ali on svejedno to neće razumijeti".

Anel smatra kako ga je Milena uzela na pik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Show 'Hell's Kitchen Hrvatska' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: Anel i Milena porječkali se zbog kreme: 'Uopće ga nije briga za druge, bitno je da sebe prvo namiri'