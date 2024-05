U novoj epizodi "Hell's Kitchen Hrvatska", kojeg možete pratiti na RTL-u te na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, Chiara i Vehid razgovarali su u dvorištu o zadatku servisa koji nije dobro prošao. "Ima li se smisla žaliti?", pitala je ona. "Ne", rekao je Vehid kroz smijeh.

"Jučer kaos", komentirala je Chiara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jedan od tri najljepše odrađena servisa. Baš sam uživao", rekao je Vehid. Chiara je ispričala da je dobro spavala, iako im servis nije dobro prošao.

"Ponosna sam na sebe jer smatram da sam odradila dobar posao", komentirala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rekla je Vehidu da su bili kao tim na servisu.

"Do glavnog jela gdje se nije vidio baš taj tim, po meni", nadovezao se on. Chiara je rekla da je zbog svega toga predložila da svi budu u jednoj spavaonici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To bi bilo super po meni, da se malo zbližimo", komentirao je Vehid.

"Tako je. Bit će nam lakše timski razmišljati ako smo svi u jednoj sobi, ali već vidimo koja će to paljba biti", dodala je Chiara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Problemi s hrkanjem

Objasnila je da Domagoj, Lucija i Mauro ne žele ići izvan sobe.

"Čak i da bi se svi htjeli preseliti u plavu sobu, oni ne žele Anela jer Anel hrče", ispričala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Domagoj je ispričao Luciji hoće u ovim ključnim trenucima kad se treba naspavati i odmoriti da mu se ne narušava njegov mir. "I nitko ne hrče, malo Mauro nekad, a tamo je Anel", rekao je. Istaknuo je da Chiara uvijek kaže da mora ići zaspati prije Anela. "Meni se to ne da proživljavati", zaključio je Domagoj.

Foto: RTL

Lucija je ispričala da su svi oni koji imaju problema s hrkanjem došli s kvačicama za nos i sa sprejevima. "Njega nije briga. On kaže da se mi svi ostali trebamo maknuti ako nam to smeta", komentirala je Anela. Domagoj je rekao da će on biti u plavoj spavaonici ako je Anel ondje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dok god je Anel u kući, nećemo biti zajedno u sobi", naglasila je Lucija.

Vehid je komentirao da nije u redu ponašanje ostalih kandidata i da ne mogu svi biti u jednoj spavaonici osim Anela kako bi neki htjeli. "Ja bih skupio svoje stvari i otišao tamo", rekao je što bi učinio ako se to dogodi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da je hrkanje samo izlika. Smatram da postoji neko degradiranje Anela. Stari plavci nemaju nekog poštovanja prema Anelu, čak bih rekla od samog početka", zaključila je Chiara.

Show "Hell's Kitchen Hrvatska" gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Kandidati opet raspravljali o spavanju u jednoj sobi: 'Mislim da je hrkanje samo izlika'