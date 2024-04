U kulinarskom showu "Hell's Kitchen", koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, Marko je završio nominiran s Chiarom, a Tom Gretić pitao ga je što se dogodilo. Odgovorio je da je izbačen iz takta. Gretića je zanimalo što ga je izbacilo iz takta.

"Na početku servisa holandez, ali to je nebitno. Imao sam stvarno dovoljno vremena da se skoncentriram i fokusiram na priloge. Imao sam još malo nekog posla, nisam se dobro pripremio. Kad je prvi stol vraćen, to me totalno izbacilo iz takta. Onaj umak što sam zeznuo. Pastrnjak isto. Sve nizbrdo", ispričao je Marko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam zeznuo sve što sam mogao zeznuti. Bilo mi je više sasvim svejedno. Žao mi je što sam zafrknuo sve u timu i to je to", dodao je.

Chiara je rekla da je bila pogubljena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne znam. Od same pripreme pa sve do servisa. I onda ta prva narudžba, te kamenice kad ste vratili", ispričala je. "Nisam ih ja vratio. Vi ste loše napravili", rekao joj je Gretić. Objasnio je da ne vraća tanjure samo da bi ih vratio. Komentirao je da je radila holandez i nije joj uspio, a koliko puta su ga već pripremali u 'Hell's Kitchenu'. Priznala je da su ga pripremali barem pet puta.

"Čak sam vam recepturu dao što nikad ne radim", istaknuo je Gretić. Rekao je Vehidu i Mileni da se mogu vratiti natrag k ostatku svog tima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Danas ste se iskupili", poručio im je. "Mislim da sam se iskupio za tu svoju crnu pregaču kao i Milena. Ogromno olakšanje", rekao je Vehid. Gretić se našalio i da se Domagoj iskupio pa ga pozvao da stane pokraj Chiare i Marka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Domagoj je objasnio da se uvijek nekako nađe u problemima. Gretić je priznao da mu je teško odlučiti jer su svi troje zeznuli tim. "Mislim da sam danas bio kolegijalan, pomogao kolegama, dao sve od sebe, a ako je samo steak problem, u redu", komentirao je Domagoj.

Gretić je rekao je namjerno odredio da si svatko sam radi pripremu tako da ne može okriviti nekog drugog. "Sad je ovo puno znakovitije. Ti si zeznula u pripremi, vas dvojica u kuhanju", komentirao je. Objasnio je da je veća greška kad se napravi u kuhanju jer se ona u pripremi još može ispraviti. "Kad pogriješiš u kuhanju, onda je gotovo. Kasniš 12, 15 minuta", istaknuo je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gretić je poslao Chiaru natrag, a potom je komentirao Markov i Domagojev rad. "Domagoj je dosta zaslužio biti naprijed. Opetovano se događaju iste stvari", rekla je Lucija.

Gretić je odlučio da Marko napušta 'Hell's Kitchen'. "Marko, kraj puta", poručio mu je. "Nije mi žao zbog ničega. Postigao sam što sam htio, nisam prvi ispao. To je najvažnije. Pokazao sam što sam znao. Nisam znao puno, ali stvarno sam se trudio. Stvarno ima vrhunskih kuhara ovdje među ekipom", komentirao je Marko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rukovao se s Gretićem i zahvalio mu na prilici. "Borio sam se, čak sam bio šef tima", poručio je nasmijani Marko.

Foto: RTL Foto: RTL

Show "Hell's Kitchen Hrvatska" gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Večeras počinje "Hell's Kitchen Hrvatska!"