U kulinarskoj emisiji 'Hell's Kitchen Hrvatska' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo se raspravljalo o tenzijama s kojima se bori plavi tim, a Marjana je bila glavna na tapeti što se tiče kritika.

Marjana je nakon njihovih kritika zaključila da svako malo nekoga kritiziraju, a ovoga je puta jednostavno došao red na nju.

"Vi imate točno svaki tjedan osobu koju imate na tapeti. Prošli tjedan je to bio Josip, ovaj tjedan sam to ja, ali ja to više neću i izvolite prebaciti fokus na nekoga drugoga", bile su Marjanine riječi ostatku tima, a mnogi se nisu složili s tim već su objasnili koji se razlog krije iza njihovih optužbi.

Previše griješi

"Nije da mi nju optužujemo bez veze, nije da je ona odlična, da sve savršeno napravi pa mi samo: 'eh, danas ćemo tebe'. Nije u tome bit, nego je imala najviše grešaka otpočetka", bile su Domagojeve riječi, a Marjana nikome nije ostala dužna.

"Najlakše je svaliti krivnju na nekog drugog. Ja znam da je to lakši put, ali to nije ispravan put. Ja sam odlučila da sam spremna na još jedan kompromis, još jednu šansu, mislim da to zaslužuju svi. Ali ako u timu svatko vuče na svoju stranu, onda to nije tim", rekla je Marjana.

