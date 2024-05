Marjanu Tikel javnost je upoznala kao kandidatkinju pete sezone najdugovječnijeg reality showa u Hrvata - 'Ljubav je na selu', a svoje kuharske vještine demonstrirala je i ispred chefa Gretića u 'Hell's Kitchenu', gdje je zbog svog simpatičnog i veselog karaktera mnogima bila i favoritkinja za pobjedu.

Glavnu nagradu nije uspjela osvojiti, u 'Ljubav je na selu' nije pronašla idealnog partnera, a sada je za RTL.hr progovorila o iskustvu sudjelovanja pa otkrila kakav je njezin ljubavni status danas.

Foto: RTL Ljubav je na selu, Marjana Tikel

"Moram priznati da su mi ostala sve lijepa i pozitivna sjećanja. 'Ljubav na selu' pamtim kao jako lijepo i ugodno životno iskustvo", rekla je Marjana kojoj je emisija donijela nove prijatelje s kojima je dan danas u kontaktu.

"U showu sam upoznala zbilja divne ljude i stekla brojna prijateljstva. To su ljudi s kojima sam i danas, nakon deset godina, i dalje u kontaktu. To su na primjer Marijan iz Petrinje, Danet s Brača, Jasmin Kundij, Matija Ričko, i tako dalje.. Nisu to neka česta druženja, no uvijek nam bude drago čuti se i vidjeti, a svaki put kada netko od njih posjeti Istru, podružimo se", otkrila je Marjana.

Na pitanje o trenutnom ljubavnom statusu samo se veselo nasmijala. "Rekla bih da je moj ljubavni život otvorenog tipa – kad jesmo jesmo, kad nismo nismo", našalila se Marjana. "Uglavnom, imam simpatiju", dodala je Marjana zaljubljeno.

Foto: RTL Marjana Tikel

Farmere nove, 17. sezone showa 'Ljubav je na selu' gledatelji će moći upoznati već iduće srijede od 21.15 sati na RTL-u! Epizoda će 24 sata prije prikazivanja na televiziji biti dostupna i na platformi Voyo.

A sve usamljene dame svih generacija željne zabave, životnih promjena, novih iskustava te seoskih avantura na zagorskim bregima, slavonskim ravnicama ili pak u dalmatinskim maslinicima već sada se mogu prijaviti za sudjelovanje u showu i pisati omiljenom farmeru na e-mail adresi ljubavjenaselu@rtl.hr ili pozivom na broj 060 501 556 (0,46 EUR – fiksna mreža, 0,63 EUR – mobilna mreža).

