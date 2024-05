U novoj epizodi "Hell's Kitchena", kojeg možete pratiti na RTL-u te na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, plavi tim je izgubio zadatak, a nominirali su Nikolu i Vehida. Tom Gretić pitao ih je slažu se s tom odlukom, a oni su odgovorili potvrdno.

"A Domagoj ništa za kiseli sladoled?", pitao je Gretić.

Milena je komentirala da ne razumije zašto desert nije nominiran. "Dva vrsna kuhara su rekli da je desert najgori od danas. Ne razumijem gdje je Domagoj u nominacijama", rekla je.

Gretić je pitao Nikolu zašto je nominiran, a on je rekao da mu je najviše presudio pogrešni prilog uz rebarca jer sve zajedno nije imalo smisla na kraju. Glavnog chefa zanimalo je čija je bila ideja i Lucija se javila. "Možda je glavni začetnik bila Lucija", rekao je Nikola.

Gretić pozvao Luciju

Gretić je pitao zašto je Vehid nominiran. "Loša izvedba. Da je bilo ukusno, možda bi čak odgovaralo uz to", odgovorio je on mislećina bulgur kao prilog.

Gretić je pozvao Luciju naprijed, a ona je komentirala da je to nije iznenadilo. "Znala sam što me čeka. Bila sam apsolutno spremna na to", istaknula je.

Gretić je pitao Luciju na kojem je jelu bila, a ona je odgovorila da je bila zadužena za toplo predjelo. Zanimalo ga da li Vehid i Nikola nisu sami znali smisliti prilog. Vehid je odgovorio da jesu, no da su htjeli prihvatiti prijedlog od Lucije jer vođa.

Foto: RTL

Gretić je pitao zašto je Lucija htjela taj prilog uz rebarca. "Koja je poveznica?", pitao je. "Bulgur salata je uz rebarca malo osvježavajuća", odgovorila je ona.

Nikola je komentirao da je Lucija rekla da voli bulgur salatu, a priznao je da ga on ne bi jeo da mu ga doktor nije propisao. "Svakom loncu poklopac", rekao je Gretić Luciji. Ona se branila da je dala prijedlog i da je prihvaćen.

Nominacije

Gretića je zanimalo što je sad najveći problem - ideja, izvedba ili dopuštenje. Pitao je crveni tim što misli. "Ideja", rekao je Anel. "Ideja i izvedba ideje", poručio je Viktor, a Chiara se složila s njim. Milena je isto rekla.

Gretić je poslao Nikolu natrag i rekao mu da se zahvali crvenima. Vehidu je bilo drago što se Nikola vratio. "Davati ideje koje nisu dobre nije opcija", istaknuo je Gretić. Pitao je Luciju i Vehida jesu li ikad jeli u restoranu žitarice uz rebarca, a oni su rekli da nisu.

Foto: RTL

"I sad si otkrila toplu vodu?", pitao je Gretić Luciju. Ona je rekla da nije. Gretić je odlučio da je Lucija prva nominirana.

"Defitinitivno svaki vođa mora snositi odgovornost", zaključio je Vehid.

