Kandidati 'Hell's Kitchena', koji pratimo na RTL-u i Voyu, razgovarali su u dnevnom boravku prije novog zadatka, a Mauro se zahvalio Viktoru jer se zauzeo za njega pred Tomom Gretićem kada je bio nominiran. "Kralju, kapa do poda", istaknuo je Mauro.

Viktor je objasnio da je bilo pravedno da te stvari kaže Gretiću i istaknuo je da mu Mauro ne duguje ništa zbog toga. "Ja mrzim nepravdu i vidio sam da je Mauro bio pod rizikom da dobije crnu pregaču, a toliko je dao od sebe. Htio sam mu pomoći da pravda pobijedi", ispričao je.

Nakon toga je Lucija odlučila reći svima što je muči. "Mene je apsolutno zasmetalo to što si moje i Vehidovo ime uzeo u usta čim si došao i nisi se slagao s nečim. To nije prvi put da se tako nešto događa. To se događa ponovno i ponovno tako da molim te da malo promišljaš o svojim riječima jer nisi uvijek u pravu. I još ću ti nešto reći. Ti si sto puta spomenuo koliko ti sagledavaš situaciju iz 360 kuteva. Mi sagledamo iz dva kuta, a ti samo iz svoga", poručila je Anelu.

"Ja mislim da se ne slažem s tobom. Što se tiče tih tvojih sto posto, ja sam jučer dao sto posto, znao sam da ću dobiti pregaču jer moja je greška bila veća nego što je Maurova bila. Ja sam to očekivao. Taj razgovor, Lucija, meni se ne da. Nisam dijete u vrtiću da moram slušati potkopavanje, ovo ono. Ja sam samo to rekao jer sam ja sebi to morao reći", rekao je Anel.

Lucija ga je pitala tko je on da rješava probleme koja ona ima s nekim.

"Ja ne želim slušati od tebe da govoriš takve neke stvari. Trebaš se suočiti s osobom. Ja ne želim svađu. Želim da budemo jedan lijepi tim i to je to", odgovorio joj je Anel.

