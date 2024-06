Iako su se Lucija i Anel pomirili, između njih je ponovno bilo napetosti i to zbog neslaganja oko pripreme hrane za servis. "Ne znam, brate, on je to napravio kao da je na kolinju doma. Stari moj, u 'Hell's Kitchenu' smo", komentirala je Lucija. "Hell's Kitchen Hrvatska" gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne radim prvi put čvarke", istaknuo je Anel. Lucija mu je rekla da ih je ona napravila posljednji put.

Sous chefovi Ivana i Ivan komentirali su da se Lucija uzvrtila. "Anel sigurno ima dosta iskustva s čvarcima ", rekao je Ivan. Ivana se složila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak, Lucija nije bila zadovoljna Anelom. Došla je do njega i prigovorila mu da nije sve jednako narezao. "Radi budalu od mene: 'Nemoj ovako rezati, reži ovako. Daj ovako, daj onako'. Onda mi se tamo podsmjehuje. Nisam to očekivao od nje, iskreno", komentirao je Anel.

Foto: RTL

Lucija je ponovno prigovorila Anelu. "Mislim da bi te se doma odrekli da si ovako iskidao čvarke", rekla je. On se nije slagao s njezinim komentarom. Naglasio je da ne shvaća kakve je čvarke htjela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne znam što je ona očekivala", rekao je.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Večeras počinje 'Hell's Kitchen Hrvatska'!