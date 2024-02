Dominik Kovačićek kojeg pratimo u kulinarskoj emisiji 'Hell's Kitchen' na RTL-u i platformi Voyo, naišao je na problem prilikom priprave jela.

Nakon što je izvadio meso iz pećnice, odmah je shvatio da to nije ono što je očekivao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Meso je žilavije nego što bi trebalo biti", istaknuo je Dominik, a sous chefica Ivana Bekavac ga je ubrzo pitala kako će to popraviti.

"Mislio sam sad to na tavi lagano", otkrio je Dominik svoj plan, a Ivana se pitala jesu li im pećnice namještene na najjače.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bile su. Ne znam. Nije se ispeklo", odgovorio je Dominik. "Ne treba stavljati krivicu na bilo koga drugog osim na mene. To je jednostavno tako. Ja nisam pazio na to i to je samo moja krivica", dodao je.

Foto: RTL Foto: RTL Dominik Kovačićek

Sous chefica je upozorila crveni tim da im je ostalo samo pet minuta za dovršavanje jela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Natjecatelji su užurbano završavali kuhanje

Marjana je imala problema s maslacem u tavi koji joj se zapalio.

Tom Gretić je pitao Roka K. je li mu meso gotovo. "Bit će za minutu", odgovorio je on, a Emina je priznala Gretiću da ne zna je li joj jelo već gotovo. "Nisam sigurna", priznala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vrijeme u kuhinji prolazi brzo i što se više približavamo zadnjim minutama, svi su logično malo više pod stresom i nervozom. Sad ovisi od kuhara do kuhara kako se tko zna nositi s time", zaključila je Sara.

Kulinarsku emisiju 'Hell's Kitchen' pratimo na RTL-u i dan ranije na Voyu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGELDAJTE OVAJ VIDEO: Dominik naišao na problem: 'Ne treba stavljati krivicu na bilo koga drugog '