Iza Lucije i Dominika sada je već nekoliko zadataka koje su odradili kao vođe timova u kulinarskoj emisiji "Hell's Kitchen" koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo.

U plavom timu je u prošlotjednom zadataku servisa, došlo do izbacivanja nekoliko kandidata iz kuhinje, a Luciju je pogodilo što je show napustio Marko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Znam da mu se više nije ni dalo, ali glupo je. Nisam mislila da ću zaplakati. On je baš bio dobar duh cijele kuće", rekla je Lucija koja se već kod samog preuzimanja pozicije vođe požalila da joj je to stres, ali je unatoč tome dobila pohvale na svoj račun.

Foto: RTL Foto: RTL

Lucija razvaljuje ulogu vođe

Chiara je oduševljeno komentirala promjenu i rekla da Lucija ima organizaciju u malom prstu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S druge strane, Dominiku nije bilo baš lako preuzimanje uloge vođe nakon Vehida koji je dugo držao tu poziciju te je priznao da se ne osjeća dobro zbog svega.

"Iskreno, ne dobivam podršku tima kao vođa onakvu kakvu je dobivao Vehid. Pričao sam s njima i dobro, ok, ne možete se naviknuti. Ja ću rado podnijeti ostavku ako me neće netko prihvatiti, neću se ni ja gurati, to je to", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Bio je nezadovoljan i kod zadatka repliciranja jela chefa Vanje Puškara.

"Vehid je krenuo pričati, a zna da je to moja zadaća. To je nepoštivanje. Ja sam poštovao druge kada su bili na vlasti, a sada mene ne poštuju", rekao je Dominik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Povodom te situacije se oglasio i Roko Ć.

"Vehid je davao prijedloge, Dominik se nije bunio jer smo se već dogovorili da smo svi tu da mu pomognemo", naglasio je Roko Ć.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dominiku se Vehid kasnije ispričao jer ga je zbog toga opomenuo i chef Tom Gretić, ali je istaknuo da se Dominik mora malo više izložiti i potruditi.

Foto: RTL Foto: RTL

Show 'Hell's Kitchen Hrvatska' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Vehid izgubio od Domagoja pa priznao: 'Osjećam se malo lošije...'