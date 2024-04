Domagoj je pitao Viktora, sada kada su blizu kraja, gdje se vidi u kulinarskom showu 'Hell's Kitchenu', koji možete pratiti na RTL-u te na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

"Nećemo se lagati. Ja sebe vidim u finalu, iskreno", odgovorio je Viktor.

Rekao je Domagoju da i on može dogurati do finala jer zna da je dobar kuhar i ima ambicije. Domagoja je zanimalo koga Viktor smatra najvećom konkurencijom.

"Iz našeg tima ste Lucija, Mauro i ti najjači uz mene, a u drugom timu vidim Vehida i Dominika", ispričao je Viktor. Priznao je da čim se prijavio u 'Hell's Kitchen', ciljao je na pobjedu. "Ako ne misliš da možeš pobijediti, izgubiš već od početka. Mislim da je važno samopouzdanje bez pretencioznosti, ali nadam se da mogu dogurati što dalje", ispričao je Viktor.

Domagoj je pitao Viktora misli li da su onda Chiara, Nikola i Marko slabije karike.

"Da. Nikola je dobar, ali njemu nedostaje energije da preuzme inicijativu", odgovorio je. Domagoj se složio i našalio se da mu se čini kao da je Nikola slučajno tu došao.

Viktor je za Marka komentirao da nije radio u nekim boljim restoranima pa zna neka klasična jela. Domagoj je rekao da Marko nema ambicije kao on i Viktor. "Ako ću nešto raditi, onda ću biti što bolji u tome što radim", istaknuo je Viktor.

"Imam tu ambiciju i cilj doći do finala, minimalno do finala. Vidim to i na Viktoru, a ostali kao da baš ne gledaju u budućnost", ispričao je Domagoj.

