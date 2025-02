Stigao drugi 'Gospodin Savršeni': Miloš odabrao Maidu za prvi spoj

Jutro u vili počelo je pričom o Franki, koja je prva napustila show "Gospodin Savršeni", no složile su se da ona i nije bila zainteresirana za Šimu. "Rekla je da je gledala kroz njega. Kad bi prošao pred nje, gledala bi u pod", rekla je Barbara dok Marinela smatra da je traperica izbačena jer nije uspjela doći do izražaja. Stiglo je novo pismo i djevojke su komentirale kako bi baš voljele na spoj sa Šimom, no najsretnija među njima bila je Maja G.

Maida je primijetila kako joj je bilo jako drago zbog spoja i rekla kako će joj sve djevojke danas ispunjavati želje jer joj je rođendan. Sunčajući se uz bazen, djevojke su razgovarale o svojoj omiljenoj temi - hoće li djevojka koja je na spoju, a ovaj put bila je riječ o svima dragoj Maji G., dobiti ružu. Bojana je bila sigurna da će dobiti zato što joj je rođendan, a Vanja da će ga zavesti svojim temama jer je seksualna terapeutkinja.

U posjet im je stigla Antonija i otkrila da ih čeka iznenađenje, a Maja i Šime našli su se na plaži kako bi se okušali u kitesurfingu. "Mislio sam da je ona najbolji odabir za ovakav spoj", rekao je Šime koji je pohvalio Maju G. što je "cura u treningu" koja voli sport.

"Puno se smijemo i malo flertujemo, tako s očima", govorila je Maja dok joj je Šime pomagao da se odjene. Instruktor im je objasnio tehniku, a Šimi je bilo romantično što zajedno uče nešto novo. "Zabavili smo se, a sad ga želim više upoznati, kakav je dok pričamo i kada je mirnije", rekla je Maja.

Foto: RTL

Djevojke su u vrtu nagađale što bi se moglo dogoditi, a ubrzo se na helidrom u dvorištu spustio helikopter i iz njega je izašao drugi Gospodin Savršeni! Prva je među djevojke došla Antonija Blaće i rekla uzbuđenim djevojkama da je ovo povijesni trenutak i predstavila im Miloša! Dvorištem se prolomio vrisak, potom pljesak kad su ugledale drugog Gospodina Savršenog! "Gledam i ne vjerujem. Kad sam ga vidjela, nije mi bilo dobro", kroz smijeh je govorila Sarah kojoj se Miloš svidio na prvu.

"E, dame moje, koje ste zaljubljene, niste više, je li?" zafrkavala je Bojana djevojke da bi im poslije Antonija otkrila kako prvi put u showu mogu birati koji im se Gospodin Savršeni više sviđa, što se Maidi jako svidjelo jer to mijenja igru. Toga je svjestan i Miloš, 36-godišnji Beograđanin koji je rekao: "Ne znam tko je prvi Gospodin Savršeni i koliko tu ima prostora za borbu, ali ja ću biti to što jesam."

Foto: RTL

Miloš je došao s bijelom ružom i bilo je jasno da će jedna djevojka prva ići na cjelodnevni spoj. Kad je Antonija otišla, Marinela mu je priznala da su one još u šoku, a i Miloš je rekao da se osjeća isto jer mu je sve novo. Maida je bila očarana njegovim naglaskom, a djevojke su raspravljale za koga bi Miloš bio dobar izbor. "Iskreno, ne privlači me njegova pojava zato što je prezgodan za moj ukus", rekla je Glorija dok su se djevojke u njezinu društvu čak uplašile da bi Šime mogao odustati.

"Meni se čini da su sve cure osim mene živnule na ulazak drugog Gospodina Savršenog, mislim da je to svima kul osim meni - meni je to totalno nenormalno i nepoželjno", rekla je Laura dok su ostale djevojke i dalje pričale o tome jesu li tim Šime ili tim Miloš, a Bojana je uvjerena da će biti zanimljivo jer žene postaju neodlučnije čim imaju izbor.

Foto: RTL

Miloš je potom došao do Glorije, Marije, Maje Š. i Sare koja je priznala da joj je jako vruće otkako je u njihovoj blizini. Miloš ju je pozvao da popričaju, što je nju ugodno iznenadilo. "Na prvu loptu mi je djelovala interesantno i slušao sam svoj instinkt, poslušao sam sebe", objasnio je Miloš dok mu je Sara pričala da je napravio pomutnju u vili. "Kad me gleda, gleda me duboko u oči, i to mi je malo stvaralo nervozu, a inače sam jako sigurna u sebe", rekla je Sarah.

"Poznajemo Šimu dulje, navikle smo se na njega i osjećamo se možda sigurnije s njim jer Miloš je novi i sad nešto novo, kao da ga nismo željele prihvatiti na početku", rekla je Vanja, želeći objasniti zašto su neke djevojke bile vrlo oprezne kad je o Milošu riječ. "Moramo mu dati priliku", zaključila je Vanja, a Miloš je zahvalio Sari na ugodnom razgovoru i vratili su se u vilu.

Foto: RTL

Foto: RTL

