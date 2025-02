Šime u utrci s vremenom – može li vrućim poljupcem vratiti svoju odabranicu?

Šime mora brzo reagirati. Jedna od djevojaka koja mu se jako sviđa je otišla s Milošem na spoj. Iako je ona “tim Šime”, Milošev duboki pogled i razgovor djeluju telepatski na djevojke. Može li ona ostati imuna?

Milošev šarm vs. Šimin poljubac

“Vibra s Milošem je bila toliko dobra. Zapravo imamo toliko toga zajedničkog da to nisam mogla ni očekivati.”, pod dojmom je Miloševa pratilja. Iako je mislila da je drugi Savršeni uopće neće interesirati i da je sa Šimom ostvarila posebnu vezu, Miloš je ugodno iznenađuje. I - zbunjuje! Šime se neće kockati. Mora ubrzati, pa makar to značilo i preskočiti neke korake. Jasno daje djevojci do znanja da mu se sviđa. A što je jasnije od – poljupca!

Koga ljubi Gospodin Savršeni, pogledajte odmah na platformi Voyo čak tjedan dana prije emitiranja na RTL-u. Gospodina Savršenog gledaj o ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u!

Tekst se nastavlja ispod oglasa