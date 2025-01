Prva ruža izazvala buru među djevojkama: 'To je jedino što će dobiti'

Vanja je bila ta koja je odnijela prvu ružu, ali umjesto čestitki dočekale su je kritike i nezadovoljstvo drugih djevojaka. Prvu epizodu "Gospodina Savršenog" pogledajte odmah na platformi Voyo!

"Čekaj, ti s njim bila sat vremena, a on je njoj poklonio ružu?'', komentirala je Laura bezobrazno, a ona se tješila kako će se to kod nje dogoditi kasnije tijekom večeri. Barbara smatra da to nije u redu, a ljuta je i Nina.

Foto: RTL

''Neka si je bitna ovih pet minuta – to je jedino što će dobiti'', komentirala je Nina, s kojom se složila i Laura. Crvenu ružu dobila je djevojka koja je već prvi večeri pokazala veliku hrabrost i odvažnost.

''Kako te nije sram? Napravila si to što si napravila i sad se ponosiš s tom ružom'', komentirala je Laura i uzela sretnici ružu iz ruku.

Sukobi između djevojaka već su započeli, ali to nije bilo briga djevojku koja je već na prvu, izgleda, osvojila Šimino srce.

