Otriježnjenje za Gospodina Savršenog: Laura ga polijeva u naletu ljubomore

Laura cijelu večer ne skida pogled sa Šime. Promatra s kime razgovara, koga odvodi na spoj, kome se osmijehuje, i sve je to izluđuje. On je pokušava umiriti, ali i njegovo srpljenje ima granice. Ostale kandidatkinje su zgrožene i iznervirane Laurinim performansom.

Laura u vrtlogu emocija, Šime na rubu strpljenja

Glorija s osmijehom otkriva Lauri sočne detalje o svom spoju sa Šimom: "On je totalni vražićak!" Dovoljno da zagolica Laurine misli u kojima ionako kipi ljubomora.

No, dok Glorija uživa u priči, Laura toči čašu na čašu. I uskoro ostaje bez svih filtera: "Čovjek nema čiji nije." I dalje pokušava procijeniti je li Šime doista ženskaroš kako se po vili već šuška: "Malo pijanija prilično dobro hendlam to da je s drugima. Da sam trijeznija, vjerojatno bi me više rastužilo."

Miloš je poziva na spoj. Ali zbog stanja u kojeme je nalazi, ostaje rezerviran u komentarima: "Nekako je bila previše pod utjecajem alkohola, da bih vodio s njom normalan razgovor."

No, Šime je taj koji joj se mota po glavi. "Šime me čini ludom trenutno." priznaje Laura, i prati ga u stopu cijelu večer. "Razmaženica." gube strpljenje ostale djevojke, uvjerene da Laura traži pažnju kroz suze i alkohol.

Laura gubi kontrolu

Djevojka koja se vraća sa spoja sa Šimom briše usne od poljupca. Taj prizor gurne Lauru u potpuno ludilo. "Šime! Dođi sad na razgovor!", proziva ga ljuto. "Moj ruž, njen ruž?", petlja Šime, pa gubi strpljenje: "Ma ne može biti po tvom." Nije Laura zadovoljna kako ju Šime olako pušta. Kad ga vidi s drugom djevojkom, gubi kontrolu i polijeva ga. "Laura! Zašto si to napravila?!", šokirana je Glorija kao i ostale kandidatkinje. "Jer sam tako htjela." odgovara prkosno Laura.

