Na grčkoj Kreti počinje najveća ljubavna pustolovina koju ćete gledati ove godine

U sunčanoj Grčkoj, zemlji afrodizijaka, u kojoj se ljubav štuje božanstvima, počinju ljubavne priče ukupno 28 djevojaka koje su na otok stigle u potrazi za svojim Gospodinom Savršenim. U novoj, petoj sezoni, koju gledajte u ponoć na platformi Voyo, sedam dana prije svih – kandidatkinje dočekuju Petar iz Kragujevca i Karlo iz Zagreba. Obojica, ponovno u grčkom stilu, isklesani, naočiti i najvažnije - spremni za ljubav.

Foto: Rtl

Foto: Rtl

Novu sezonu otvorite prvi na Voyo!

Novi otok, novi voditelj, nova Gospoda Savršeni, nove djevojke, nova pravila – i sve to u novoj sezoni na platformi Voyo od ponoći. Bijela ruža muti planove, crvena nosi moć. Voditelj Marko Vargek predstavlja Gospodu Savršene - Petra i Karla koji odmah na početku imaju jako težak izazov. Kaže se da je prvi dojam najvažniji. Je li to doista presudno, provjerite točno u ponoć na platformi Voyo.

Foto: Rtl

Mi ćemo se pobrinuti za to da vi sutra ne kaskate u razgovoru na kavi. Jer ‘Gospodin Savršeni’ je tema. Zato, budite prvi koji znaju sve sedam dana prije svih. Jer ‘Gospodina Savršenog’ možete gledati ekskluzivno na platformi Voyo od ponoći, a na RTL-u uskoro.