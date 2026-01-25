FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GOSPODIN SAVRŠENI U PONOĆ /

Na grčkoj Kreti počinje najveća ljubavna pustolovina koju ćete gledati ove godine

Na grčkoj Kreti počinje najveća ljubavna pustolovina koju ćete gledati ove godine
×
Foto: Rtl

U ponoć ne propustite 1. epizodu ‘Gospodina Savršenog’ samo na Voyo

25.1.2026.
15:15
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U sunčanoj Grčkoj, zemlji afrodizijaka, u kojoj se ljubav štuje božanstvima, počinju ljubavne priče ukupno 28 djevojaka koje su na otok stigle u potrazi za svojim Gospodinom Savršenim. U novoj, petoj sezoni, koju gledajte u ponoć na platformi Voyo, sedam dana prije svih – kandidatkinje dočekuju Petar iz Kragujevca i Karlo iz Zagreba. Obojica, ponovno u grčkom stilu, isklesani, naočiti i najvažnije - spremni za ljubav.  

Na grčkoj Kreti počinje najveća ljubavna pustolovina koju ćete gledati ove godine
Foto: Rtl
Na grčkoj Kreti počinje najveća ljubavna pustolovina koju ćete gledati ove godine
Foto: Rtl

Novu sezonu otvorite prvi na Voyo!

Novi otok, novi voditelj, nova Gospoda Savršeni, nove djevojke, nova pravila – i sve to u novoj sezoni na platformi Voyo od ponoći. Bijela ruža muti planove, crvena nosi moć. Voditelj Marko Vargek predstavlja Gospodu Savršene - Petra i Karla koji odmah na početku imaju jako težak izazov. Kaže se da je prvi dojam najvažniji. Je li to doista presudno, provjerite točno u ponoć na platformi Voyo.  

Na grčkoj Kreti počinje najveća ljubavna pustolovina koju ćete gledati ove godine
Foto: Rtl

Mi ćemo se pobrinuti za to da vi sutra ne kaskate u razgovoru na kavi. Jer ‘Gospodin Savršeni’ je tema. Zato, budite prvi koji znaju sve sedam dana prije svih. Jer ‘Gospodina Savršenog’ možete gledati ekskluzivno na platformi Voyo od ponoći, a na RTL-u uskoro.

Gospodin Savršeni 2026Gospodin SavrseniNova SezonaPeta SezonaVoyoŠime ElezKretaMarko Vargek
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
GOSPODIN SAVRŠENI U PONOĆ /
Na grčkoj Kreti počinje najveća ljubavna pustolovina koju ćete gledati ove godine