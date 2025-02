Marinela iz 'Gospodina Savršenog': 'U Hrvatskoj je teško živjeti isključivo od manekenstva'

Marinela Grljušić, manekenka i pobjednica izbora Miss Beauty Hrvatske 2021., sudjeluje u novoj sezoni popularnog showa "Gospodin Savršeni". U intervjuu za Net.hr, Grljušić je progovorila o svom privatnom životu, očekivanjima od partnera i iskustvima koja je stekla tijekom svoje karijere u svijetu mode.

Prije ulaska u show ste već bili prilično prepoznatljivi. Kako su djevojke reagirale na vašu popularnost? Jesu li bile ljubomorne ili su vas podržavale?

Prije ulaska u show, neki su me ljudi već znali zbog društvenih mreža i natjecanja u ljepoti, ali nisam očekivala da će to biti neka velika tema među djevojkama. Bilo je onih koje su me odmah prihvatile i podržavale, a sigurno je bilo i onih kojima je to možda smetalo – što je sasvim normalno kada se nađe toliko različitih osobnosti na jednom mjestu. No, trudila sam se biti svoja i pokazati im da popularnost s društvenih mreža ne definira osobu, nego njeni postupci i karakter.

Foto: RTL

Izjavili ste da radite nekoliko poslova, uključujući čišćenje. Smatrate li da je nepravedno kada vidite kako neke djevojke lako zarađuju, posebno na društvenim mrežama?

Oduvijek sam bila vrijedna i navikla raditi različite poslove kako bih bila financijski neovisna. Ne smatram da je nepravedno što neke djevojke lakše zarađuju, posebno na društvenim mrežama – svatko bira svoj put. Društvene mreže mogu biti odlična prilika za zaradu, ali i one zahtijevaju trud, dosljednost i strpljenje. Ja vjerujem u rad, bilo da se radi o čišćenju, medicini ili društvenim mrežama. Bitno je da radiš nešto što te ispunjava i da znaš cijeniti svaki zarađeni novac.

Može li se u Hrvatskoj zaista živjeti od manekenstva? Je li život manekenki onako glamurozan kao što se prikazuje?

U Hrvatskoj je teško živjeti isključivo od manekenstva, osim ako ne radiš za velika inozemna tržišta. Kod nas je to više honorarni posao ili odlična odskočna daska za druge prilike u svijetu mode, medija i društvenih mreža. Što se tiče glamura, on postoji, ali samo na površini. Iza svakog snimanja, revije ili kampanje stoji puno truda, dugih sati rada i odricanja. Manekenke često rade u teškim uvjetima, s nepredvidivim rasporedom i puno pritiska. Dakle, nije sve bajkovito kao na Instagramu, ali ako voliš taj svijet, može biti jako uzbudljivo i ispunjavajuće.

Foto: RTL

Manekenke i nogometaši često su povezivani u javnosti. Je li vam ikada neki poznat nogometaš slao poruke ili pokušao uspostaviti kontakt?

Do sada nisam imala prilike družiti se s nogometašima, iako mi je oduvijek bio zanimljiv njihov način života. Sličan je mom – puno putovanja, discipline i adrenalina. Iskreno, nekad se i sama zapitam kako to da se još nisam našla u tom društvu.

Kakav tip muškarca vas može privući?

Privuče me muškarac koji je siguran u sebe, ali ne u smislu arogancije – više onaj koji ima jasno postavljene ciljeve, zna što želi i radi na tome. Osim toga, važno mi je da je iskren, s dobrim smislom za humor i da može biti opušten, ali i ozbiljan kad to situacija zahtijeva. Također, jako cijenim kada je pažljiv i ima poštovanja prema drugim ljudima.

Gledajući sada prve epizode, smatrate li da su se neke djevojke u showu lažno predstavljale? Ako da, tko je to, po vašem mišljenju, bio?

Gledajući prve epizode, sigurno da se moglo primijetiti da su neke djevojke možda naglašavale određene osobine koje nisu nužno odražavale njihovu stvarnu prirodu. Mislim da je to nešto što se često događa u ovakvim formatima, jer svi žele ostaviti dobar dojam na kameri. Osobno nisam željela biti netko tko nisam, pa sam se trudila biti iskrena i pokazati svoju stvarnu osobnost.

