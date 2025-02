Laura iz 'Gospodina Savršenog': 'Ne biram muškarce prema financijskom stanju'

Laura Prgomet, koja je svojim ulaskom u četvrtu sezonu popularnog reality showa Gospodin Savršeni odmah privukla pažnju, sada je odlučila podijeliti svoje iskustvo i otkriti što se krije iza njezina dominantnog i atraktivnog nastupa. Iako je brzo postala jedan od glavnih fokusa showa, svaki njezin korak nije prošao nezapaženo – mnoge kandidatkinje bile su šokirane njezinim stavom i samopouzdanjem. Atraktivna Laura sada je progovorila za Net.hr, otkrivajući brojne detalje iz svog privatnog života.

Nakon emitiranja prvih nekoliko epizoda, oko vas se podigla prava medijska prašina. Kako se nosite s pažnjom koju ste privukli? Pogađaju li vas negativni komentari ili ste naučili ignorirati ih?

Iz života prije showa znam da većini ljudi ne odgovaram niti im se sviđa moj način izražavanja (dok me ne upoznaju), tako da sam to očekivala i na Rodosu i nakon emitiranja showa. Negativni komentari me ne pogađaju, mene sve to zabavlja i čak se čudim kad dugo ne vidim ništa negativno o sebi, razmišljam što sa mnom nije u redu.

Neki komentiraju da ste se prijavili u show isključivo zbog promocije i da ste glumili ljubav prema Šimi. Kako reagirate na te tvrdnje i što biste im poručili?

Neki komentiraju da sam glumila ljubav, neki da se prenemažem čak i dok se smijem… Smiješne su mi i te tvrdnje. Ja sam takva, pa sam takva... Da, brzo stvorim simpatije, da, posesivna sam, da, ni ja nisam znala da toliko zijevam dok se smijem. To sam ja, take it or leave it. Nemam se što kome opravdavati.

Zbog napetosti među djevojkama, mnogima ste bili trn u oku. Kako ste se nosili s tom dinamikom i tko su, po vašem mišljenju, bile djevojke koje su se najviše pretvarale?

Znala sam da ću biti trn u oku djevojkama, nisam u profilu bez veze rekla da sam se naviknula na niske udarce, ali ako mene pitate, dobro je i prošlo. Što se pretvaranja tiče, bile su dvije, tri djevojke koje su u potpunosti drugačije pred kamerama i kad se kamere ugase. O imenima neću. Ne zato što se bojim izgovoriti, nego zato što ne planiram nikoga reklamirati na osnovu svog imena.

Foto: RTL Laura (24) dolazi iz Dugog Sela i ponosno priznaje da je njezina najveća podrška i najbolja prijateljica sestra, koja je uvijek uz nju, bez obzira na okolnosti. Radila je kao pomoćnica u nastavi, no pravo ispunjenje pronalazi u svijetu društvenih mreža. Sa snovima o uspješnoj karijeri influencerice, Laura kreira sadržaj koji spaja njezin sarkastičan, ironičan i duhovit pogled na život. Svojom osebujnom osobnošću ističe se u masi - jedinstvena je mješavina introvertiranosti i oštroumnog humora, začinjena dozom samosvjesnog samouvjerenosti koji joj, prema njezinoj tvrdnji, daje šarm koji drugi ne mogu ignorirati.

Što vas sada čeka nakon showa? Planirate li se usmjeriti na karijeru influencerice ili možda razmatrate druge projekte?

Definitivno se nakon showa više planiram posvetiti društvenim mrežama, ali neću se ograničavati i nazivati influencericom. Svakako želim ostati u svijetu medija jer smatram da, osim 'ludila' koje sam pokazala u showu, mogu mnogo toga pametnog reći. Osim toga, planiram pokrenuti svoj posao koji će biti povezan sa svijetom njege i ljepote, ali polako, imam vremena. Tek sam počela.

Što vam je zaista važno u muškarcu, kako u fizičkom, tako i u karakternom smislu? Je li vam bitno koliko zarađuje?

Karakter mi je kod muškarca bitniji od izgleda. Padam na pogled smeđih očiju i lijep osmijeh, ali ono što će me razoružati je netko tko sebe ne smatra previše ozbiljnim i tko je humorističan, a opet da s njim mogu pričati o bilo čemu. Ne biram muškarce prema financijskom stanju, nego jednostavno mora imati gore navedeno i faktor X koji se meni sviđa. No, da se ne lažemo, ja sam samostalna i financiram svoj život, ako mi tu ne može parirati i pružiti barem jednako, to nije muškarac za mene.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u, a epizode su dostupne tjedan dana ranije na platformi Voyo.

