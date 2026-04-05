Lara i Soraya iz 'Gospodina Savršenog' pokazale mišiće i zapalile snimkom TikTok

U jeku napetog finalnog tjedna pete sezone popularnog RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni", kada gledatelji s nestrpljenjem iščekuju konačnu odluku Karla i Petra, Lara Krličević i Soraya Šimić "zapalile su" društvene mreže i pokazale "kolike mišiće" ima njihovo prijateljstvo.

Video, koji je u kratkom roku prikupio više od 176 tisuća pregleda i 13 tisuća lajkova, prikazuje Laru i Sorayu u opuštenom izdanju.

Djevojke su popratile popularni TikTok trend uz pjesmu "Mišići" pjevačice Senidah pa su, u skladu s tekstom pjesme, zaplesale i samouvjereno pokazale bicepse.

Njihova modna izdanja također nisu prošla nezapaženo: Lara nosi crni top bez naramenica, dok je Soraya u bijelom crop-topu i trapericama, s torbicom poznatog dizajnerskog uzorka.

U komentarima se nižu komplimenti poput "Savršene ste", "Najveće dive" i "Dobri bicepsi", čime obožavatelji jasno daju do znanja da podržavaju njihovo prijateljstvo unatoč natjecateljskoj prirodi showa u kojem sudjeluju.

