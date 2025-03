Latice na postelji nisu oduševile Barbaru nakon što je slične Maida pred njom prosipala kao znak da je provela noć s Milošem. Cijela situacija, u kojoj je ona s Gospodinom Savršenim odmah nakon druge djevojke joj je bila čudna i neugodna. Miloš je to pokušao ublažiti posebnim darom. Ogrlica i narukvica sa četverolisnom djetelinom. Istu je Barbara nosila oko vrata dolazeći na liticu na kojoj ju je čekao Gospodin Savršeni. No, nije joj donijela sreću.

Miloševa amajlija kao utjeha ili skrivena poruka?

"Kad mi se netko svidi, ja sam povučena. S Milošem sam se dosta puta pogubila. Kad me nešto pita, ja ne znam odgovor. Ne znam kako to nazvati.", priznala je Barbara da su je iznenadili njeni osjećaji prema njemu. "Znam da Barbari nije lako proživljavati te neke stvari. Sigurno je teško gledati sve to. Jako sam u problemu što se tiče sutrašnjeg dana.", Miloš je pokušavao ne misliti o svom odabiru dok je na spoju s Barbarom. I ona je primjetila da se Gospodin Savršeni posebno trudi da im bude lijepo i opušteno: "Zaslužila sam ja da se on malo trudi."

Nakit koji je Miloš poklonio Barbari s djetelinom od četiri lista je možda bila njegova skrivena poruka. Jer, simbolika je jaka: sreća, nada, vjera, ljubav i bogatszvo. Možda se Barabara vodila time kad ju je nosila i na posljednjoj ceremoniji u showu. Pobjeda ju je zaobišla. Miloševa amajlija možda je bila dar utjehe koji će joj donijeti sreću i ljubav u budućnosti. Svakako je uspomena na divne trenutke koje su proveli zajedno, ali za razočaranu i povrijeđenu Barbaru možda je još uvijek pregorak podsjetnik da je Gospodin Savršeni izabrao drugu djevojku.

