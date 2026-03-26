Helena opet povukla kočnicu: Karlo želi poljubac, ali kamere kvare trenutak

U RTL-ovu showu 'Gospodin Savršeni' Karlo je Helenu pozvao na razgovor, a napetost između njih bila je itekako vidljiva. Sve je upućivalo na to da bi poljubac mogao biti sljedeći korak – nešto što, čini se, oboje priželjkuju.

Helena je to i sama priznala, istaknuvši da među njima osjeća kemiju i da bi poljubac bio logičan nastavak njihova odnosa. Ipak, unatoč želji, ponovno je stala na kočnicu. Kao glavni razlog navela je nelagodu zbog kamera i cijele situacije u kojoj se nalazi. Kaže da je spremna, ali da se jednostavno ne može opustiti dok su stalno pod povećalom.

Dotaknuli su se i trenutka iz Karlove vile, kada je već odbila njegov pokušaj poljupca. Na pitanje je li sada spremna, Helena je ostala pri svome – želja postoji, ali blokada i dalje ne popušta. S druge strane, Karlo ne skriva svoje osjećaje i jasno daje do znanja da bi je rado poljubio, no čini se da će na taj trenutak ipak morati još malo pričekati.

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' slijedi kratka pauza na platformi Voyo, a nove epizode vraćaju se u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan. Emitiranje na RTL-u nastavlja se po uobičajenom rasporedu, dok će epizode finala na Voyu biti dostupne dan ranije.