Gospodin Savršeni s mediteranskom dušom: 'Želim imati svog sina i tatinu princezu'

Na platformi Voyo i RTL-u uskoro počinje nova sezona showa 'Gospodin Savršeni', a šarmantni Šime Elez, 26-godišnjak iz Splita, spreman je na ljubavnu avanturu svog života! S mediteranskom dušom i osmijehom koji osvaja, novi Gospodin Savršeni tražit će onu pravu na čarobnom Rodosu, a gledatelje očekuje pustolovina puna emocija i neočekivanih obrata.

„U ovoj priči pojavio sam se igrom slučaja“, započinje Šime sa smiješkom i nastavlja: „Pružila se prilika i odlučio sam je objeručke prihvatiti.“

Šime dolazi iz velike obitelji; ima starijeg brata i dvije mlađe sestre za koje ponosno kaže: „Oni su moje blago.“ Tu ljubav prema obitelji prenosi i na svoje planove - sanja o vlastitoj djeci. „Držim se čvrsto svojih uvjerenja, ali nikada neću nekoga siliti da razmišlja poput mene. Naposljetku, ne bih ni mogao biti s djevojkom koju, primjerice, zanima samo karijera. Nemam ja ništa protiv toga i takvim ženama želim svu sreću, ali ja gledam neke druge stvari u životu. Imam brata i dvije sestre i kad sam vidio koju sreću djeca donose u obitelj… Bez djece kuća ne raste. Želim imati svog sina i tatinu princezu, a ako djevojka nije spremna na to, ja joj mogu samo stisnuti ruku i poželjeti sreću u daljnjem životu.“

Rođen i odrastao u Splitu, nakon što je završio prirodoslovnu gimnaziju, upisao je ekonomski fakultet. Dok je još bio student, stekao je dragocjeno iskustvo radeći u tvrtki, gdje se bavio menadžmentom i organizacijom posla.

Uz ljubav prema obitelji, Šime pokazuje svoju strast i prema aktivnom načinu života. „Volim sve što ima veze s fizičkom aktivnosti - od trčanja do ronjenja,“ objašnjava. Posebno ga veseli podvodni ribolov, kojem se planira ozbiljnije posvetiti. Unatoč aktivnom životu, Šime priznaje da voli guštati u svemu. „Ne pazim previše na prehranu. Zato se i bavim trčanjem“, kaže uz smijeh i u opuštenom tonu otkriva kakve žene mogu zaokupiti njegovu pažnju.

„Izgled mi nije presudan, ali energija jest“, govori Šime o idealnoj partnerici i nastavlja: „Mogu se zaljubiti u plavušu, crnku, brinetu… Je li visoka ili niska, ovakva ili onakva - stvarno nije bitno. Ako ima to neko 'ludilo' koje me može i nasmijati i iživcirati da se ne ljutim tri dana, nego da sam za pola sata opet na starom, onda je to to.“ Naposljetku zaključuje da su najvažniji kemija i smisao za humor: „Pogođen smisao za humor s obje strane i puno smijeha - to bi za mene bila idealna kombinacija.“

Premda kaže da je zaljubljive prirode, Šime ima jasne stavove kako bi veza trebala izgledati - nikada ne bi prevario djevojku, a jednako tako, prevaru ne bi mogao oprostiti. „A i kad se zaljubim, ne mogu reći da vidim samo partnericu - istina je da druga strana dobiva malo više pažnje, ali uvijek ima mjesta za obitelj i prijatelje“, dodaje.

„Želim se vjenčati u crkvi“, jasno ističe Šime i objašnjava kako se više smatra tradicionalnim nego modernim muškarcem, ali zbog ljubavi ne vi imao problema promijeniti grad i prilagoditi se novim izazovima. „Cijeli život je ispred mene, kao i brojne prilike i dok god je nešto zanimljivije i bolje, otvoren sam za to“, kaže.

A za kraj, u šali zaključuje: „Ne mora moja cura navijati za Hajduk. Ja ću navijati za nju i to je naučiti.“

Pratite novu sezonu 'Gospodina Savršenog' kako biste otkrili hoće li Šime pronaći onu s kojom će podijeliti i strast za morem i ljubav prema obitelji - uskoro na platformi Voyo i RTL-u!

