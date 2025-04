Barbara u zelenoj haljini kao grčka boginja: Komplimenti se ne prestaju nizati

Iako je dogurala do samog finala showa ''Gospodin Savršeni'', Barbara Mandarić nije bila izbor Miloša Mićovića. On se odlučio za Maidu, no to Barbari nije teško palo. Dapače, bivša kandidatkinja jasno je dala do znanja da se zbog te odluke ne osjeća poraženo jer zna koliko vrijedi. U razgovoru za RTL.hr nedavno je priznala da je zaljubljena, a sada je otvoreno prokomentirala cijelu situaciju:

"S obzirom na to da sam svjesna sebe i svojih kvaliteta, nisam dozvolila da me povrijedi nečija neodlučnost. Ako nije znao naći razliku između nas dvije (kao što je i rekao) – i bolje da me nije odabrao. To mi stvarno ne treba."

Inače, Barbara je nakon završetka showa odlučila nagraditi samu sebe putovanjem u Dubai s prijateljicom i kolegicom iz showa, Marinelom. Dvije kandidatkinje sada uživaju na luksuznom odmoru, a s brojnim pratiteljima na Instagramu redovito dijele trenutke iz pustinjskog glamura. Osim egzotičnih lokacija, Barbara objavama redovito pokazuje i besprijekoran modni stil pa je tako na Instagramu podijelila fotografiju u zelenoj haljini, a komplimenti se ne prestaju nizati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Najljepša si Barbi", "Ljepotica moja", "Ti si moja inspiracija", pisali su joj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Propuštene epizode showa ''Gospodin Savršeni'' ne propustite na platformi Voyo. Ne propustite novi ljubavni format na platformi Voyo - sociološki eksperiment ''Brak na prvu''.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Gospodin Savršeni uvukao se u sve sfere života: O njemu se priča na kavama, isječci se puštaju u klubovima…

Tekst se nastavlja ispod oglasa