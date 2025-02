Barbara Šimu pozvala na red: 'Zašto svaka dođe nakon spoja s tobom i kaže ‘on je egotrip, on je neozbiljan''

Tijekom zadnje epizode Gospodina Savršenog, sve oči bile su uprte u Barbaru i Šimu, koji su nakon koktel partija otišli razgovarati nasamo. Njihov razgovor brzo je doveo do lagane rasprave kad je Barbara odlučila iskreno izraziti svoje mišljenje o Šimi.

„Činiš se jako neozbiljan, nazdravljaš sa svakom“, izjavila je Barbara, što je Šimu odmah potaknulo na odgovor. „Dobro, probati ću biti ozbiljan“, rekao je, no Barbara nije stala na tome. Onda je nastavila: „Ne moraš ti sa mnom biti ozbiljan, ali generalno mišljenje cura o tebi je da si neozbiljan. Zašto svaka dođe nakon spoja s tobom i kaže ‘on je egotrip, on je neozbiljan, on...’“.

Šime, iznenađen optužbama, odgovorio je: „Egotrip? Prvi put to čujem za sebe.“ Međutim, Barbara nije popustila i nastavila je iznositi svoje mišljenje, što je izazvalo Šiminu reakciju. Kasnije je Šime komentirao: „Zapravo, ovo je već treći razgovor u istoj večeri s različitim curama na istu temu. Kao repriza.“ Šime je pokušao umanjiti težinu situacije, naglašavajući da mu je jasno da su emocije već počele rasti među curama. „Ipak, čini mi se da cure stvarno uživaju u mom društvu, ja s njima bar uživam. Nijedna mi do sad nije izgledala pokisla. Mislim da je to zato što se već stvaraju emocije i cure probaju meni pronaći mane jer je to prirodni obrambeni mehanizam“, rekao je Šime, objašnjavajući svoju poziciju u cijeloj situaciji.

Unatoč laganoj napetosti, Šime je na kraju zahvalio Barbari na iskrenosti i, kao znak svoje želje da ostane u emisiji, dao joj ružu. Ovaj trenutak između Barbare i Šime otkrio je da i Gospodin Savršeni ima mane te kako atmosfera među curama u vili nije bajna.

