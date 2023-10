"Dino Merlin je dosad držao rekord s 4 koncerta zaredom u Areni, a evo ova srpska Prija je nadmašila i tog bosanskog čarobnjaka. Ne samo to, u Zagrebu je nadmašila i samu sebe iz Beograda. Jer u Beogradu je rasprodala tri Arene. A u Zagrebu evo pet. Što opet dokazuje da su Hrvati veći Srbi od Srba. Taman i da se Oliver Dragojević sad ko Isus digne iz groba i najavi koncert u Areni, ne bi uspio rasprodati pet Arena zaredom. Ma da se i sam Isus digne, pitanje je bi li i on. Do kraja ove emisije biti i šesta bez brige."

"U upravi Arene Zagreb već razmišljaju da Aleksandra Prijović bude dio stalnog postava Arene. Dakle da stalno nastupa, da svaki dan ima koncert pa da vidimo dokle to ide", kaže Zoran Šprajc u duhovitoj analizi regionalnog fenomena o kojem se u Hrvatskoj ovih dana ne prestaje pričati.

