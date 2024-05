Hrvatski jezični portal kaže da je tabletić "vezeni ili kukičani ukras, obično za stolić, noćni ormarić i slično, ili kao podložak za vazu s cvijećem". No, svi koji smo odrasli u Hrvatskoj znamo da je tabletić mnogo više: on je tradicija, podsjeća na djetinjstvo, na baku i izaziva osmijeh kad se sjetimo da mnogima stoji čak i preko TV-a. A po novome, on je još nešto - zaštitni znak Baby Lasagne, našeg predstavnika na Eurosongu 2024. godine, koji se na ponos svoje države plasirao u finale.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Baby Lasagna dao je tiskati tabletić na odjeću koju prodaje, nosi ga svuda kuda ide, pa je jedan stavio preko Rimčeve Nevere s kojom je stigao u zagrebačku zračnu luku prije puta u Švedsku. Uključio je taj motiv i u nastup na Eurosongu pa su tabletići prekrivali bubnjeve (kako, uostalom, i priliči, ako se bake pita).

Foto: Profimedia

Tabletići su postali glavna tema, a nama je na um pala super ideja: izvucite svoje tabletiće iz naftalina, ako ste nekim slučajem ona rijetka vrsta koja ih ne drži ponosno na stoliću ili komodi, slikajte i pošaljite nam Baby Lasagni u čast!

Pošalji nam video ili fotografije svog tabletića na WhatsApp broj 091 3000 666, na mail adresu nethr@rtl.hr ili samo skeniraj QR kod!

Pravila nagradnog natječaja - Podrži Baby lasagnu pogledaj OVDJE!

