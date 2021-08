Kada pomislimo na party parade, koje su se tijekom devedesetih i početkom dvijetisućitih održavale u svjetskim gradovima, prvo se sjetimo slika ogromnih kamiona iz kojih trešti elektronska muzika, nekoliko stotina tisuća nasmijanih i dobro raspoloženih partijanera i te generalne, 'feel good vibre', koja se stvarala oko tih kultnih tuluma na otvorenom. A kako je to sve krenulo?

Priča seže u Berlin, 1989. godine, kada je stotinjak entuzijasta, uz acid house zvukove i pod motom 'Mir, ljubav, palačinke', izašlo na ulice grada, utemeljivši time kultni party pod nazivom 'Love Parade'. Ideja pokretača bila je inspirirati ljude da u svojim državama organiziraju isto, jer na taj način bi svi postali prijatelji ujedinjeni oko jedinstvene ideje. 10 godina nakon prvog izdanja, 'Love Parade' je narastao na zadivljujućih milijun rasplesanih posjetitelja, koji su u Berlin stizali sa svih strana svijeta. Svakog ljeta više od milijun ljubitelja glazbe zabavljalo se, plesalo i skakalo u šest kilometara dugoj povorci, praćenoj s nekoliko desetaka party kamiona, iz kojih su dopirali plesni zvukovi elektronike.

Brojni gradovi preuzeli koncept

Nakon Berlina, brojni svjetski gradovi preuzeli su ovaj fenomenalni koncept party-ja, pa su se tako inačice 'Love Parade' festivala, među ostalima, održale u Hamburgu, Münchenu, Frankfurtu, Zürichu, Ženevi, Baselu, Beču, Parizu, Rotterdamu, Sydneyu, Buenos Airesu, Rio de Janeiru, Santiagu, Oslu, Mexico Cityu, Tel Avivu, Cape Townu, Caracasu, Budimpešti. U Zürichu se nastavio svakog ljeta održavati tzv. 'Street Parade', koji je trenutno najveća techno zabava na svijetu i neprikosnoveni vrhunac kalendara društvenih događaja u tom gradu, s pravom vojskom vjernih obožavatelja.

Ogromni party kamioni, ljubav, sloboda, ples i pozitivna vibra prvo su što nam padne napamet kada pomislimo na kultni 'Love Parade' festivale. A upravo to je ono što nas čeka na 'LMF' festivalu, koji će svoje premijerno izdanje doživjeti krajem ljeta u Zagrebu. Punim imenom 'Let The Music Be Free', što je ujedno i glavna krilatica festivala, LMF želi potaknuti ljude da se oslobode briga svakodnevnog života i da se, makar na jedan dan, potpuno opuste i prepuste zaraznim ritmovima elektronike.

Evocirajući nostalgičan duh 'Love Parade-a', zagrebački 'LMF' na Jarun dovodi spektakularne party kamione, preko 40 sjajnih DJ-eva i izvođača te tisuće rasplesanih posjetitelja, željnih dobrog provoda. Očekuju nas techno pionir Marco Carola, virtuoz latino-house fuzije Luciano, misteriozni čovjek iza zlatne maske Claptone te brojni drugi svjetski, ali i domaći DJ majstori dobrog zvuka i ritma. Love Parade želio je ljude potaknuti da se ujedine kroz glazbu i ples, a upravo to je ono što je misija LMF-a. Nakon godinu i pol dana nemogućnosti plesa i slobode, organizatori 'LMF-a' pozivaju ljude da 21.08. dođu na Jarun i pomoću muzike i plesa postanu ponovno slobodni.

Karte su dostupne putem Entria: https://www.eventim.hr/hr/ulaznice/let-the-music-be-free-festival-zagreb-src-jarun-jarunsko-jezero-562868/event.html