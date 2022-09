Kultni bend Zabranjeno pušenje nakon godinu dana, vraća se zagrebačkoj publici velikim open air koncertom! Sejo Sexon i njegov bend koncertno će promovirati aktualni, dvostruki studijski album "Karamba!" u subotu 1. listopada u zagrebačkom Hala Parku na Heinzelovoj.

Uz nove pjesme, bit će tu i starih dobro poznatih hitova, a pojačani poznatim blues glazbenikom Tomislavom Golubanom, Zabranjeno pušenje će u dvorište Hale donijeti klasike kao što su "Zenica Blues", "Balada o Pišonji i Žugi", "Guzonjin sin", "Murga drot", "Hadžija il' bos", "Nedjelja kad je otišao Hase", "Možeš imat' moje tijelo", "Šeki is on the road again", "Ibro dirka", "Djevojčice kojima miriše koža", "Dan Republike" i mnoge druge.

16 novih pjesama na albumu

Dvostruki album "Karamba!", snimljen četiri godine nakon studijskog albuma "Šok i nevjerica" i albuma "Live in Skenderija 2018" te donosi 16 novih pjesama. I ovaj put Pušenje je isporučilo beskompromisni rokenrol album, odsviran srcem i dušom onih koji su se davno, kako i kažu u jednoj od pjesama, zakleli na "polovni Fender i napuknuti Shure".

Kao autori većine pjesama na albumu potpisani su frontmen benda Sejo Sexon i gitarist Toni Lović, pored kojih su na albumu svirali i članovi grupe Branko Trajkov Trak, Robert Boldižar, Dejan Orešković Klo i Angie Zebec, a specijalni gost je Tomislav Goluban na usnoj harmonici.

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 125 kn na prodajnim mjestima i on line na Entrio.hr.