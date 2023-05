21:30 Ljepotan premoćnog vokala, Remo Forrer, predstavnik Švicarske, otpjevao je svoju pjesmu 'Watergun' i još jednom izazvao ovacije publike.

21:26 Druga je nastupila predstavnica Portugala Mimicat, koja pjeva pjesmu pod nazivom 'Ai Coração'. Vatrena izvedba, sve u znaku crvene boje, a pjevačica svojim zavodljivim pokretima i načinom pjevanja neodoljivo podsjeća na legendarnu Marilyn Monroe.

21:21 Austrija je otvorila natjecateljski dio programa. Teya & Salena zapjevale su pjesmu 'Who the Hell is Edgar?'. Nastupile su u modnim kombinacijama kojima prevladavaju crna, bijela i crvena boja.

21:15 Dočekali smo i njih. Prekrasne i već nam dobro poznate voditeljice ovogodišnjeg Eurosonga stupile su na pozornicu i potpuno raspametile publiku, koja vrišti iz sveg glasa. A tu je i legendarni Graham Norton.

21:08 U tijeku je mimohod zastava svih zemalja koje se večeras natječu. Njihovi predstavnici izlaze na grandioznu pozornicu, a u publici vlada euforija.

21:00 Finale 67. Eurosonga je službeno otvoreno. Program su otvorili prošlogodišnji pobjednici - ukrajinski Kalush Orschestra.

Večeras u 21 sat na Prvom programu HTV-a počinje dugoiščekivano veliko finale Eurosonga 2023, koji je ove godine ugostio engleski Liverpool. Ako niste u mogućnosti gledati prijenos, ostanite s nama. Net.hr izvještavat će vas iz minute u minutu.

Za titulu pobjednika natjecat će se 26 zemalja, među kojima su i hrvatski predstavnici Let 3. Hrvatska će se ovoga puta na pozornicu popeti pretposljednja, a broj 25 ujedno je najkasniji redni broj pod kojim smo ikad nastupali. To bi nam trebalo samo ići u prilog. Na kladionicama smo trenutno 12.

Redoslijed nastupa u finalu: