ULTRA PEC-PEC / Razgolićene obline, vruće puse i fetiš dodaci: Seksi partijanerice otpustile kočnice i pobrinule se za nezaboravne prizore

U Splitu je u petak započeo Ultra festival koji privlači mlade partijanere iz cijelog svijeta. I dok je prvi dan Festivala iza Splićana, dolazak glavnih gostiju tek se očekuje. Prvoga dana publiku je zabavljao DJ Axwell, koji je atmosferu doveo do usijanja. Sve su oči, dakako, bile uperene u razgolićene djevojke, koje su fotografima priuštile izrazito sočne trenutke. Kako piše Slobodna Dalmacija, ovogodišnju bi Ultru trebalo posjetiti čak petero milijardera iz Japana, Koreje, Amerike i Europe, a organizatori se nadaju da će kroz dvije tri godine imati još više takvih gostiju. "Znam da Split želi imati bogate goste, međutim trenutačna ponuda nije na nivou koji milijarderi traže i očekuju. To se treba prepoznati i biti iskren. Nama to stvara problem jer naši gosti žele bolju, kvalitetniju i raznovrsniju uslugu i ponudu i da bi Split privukao bogatu klijentelu, svi zajedno moramo raditi upravo na tome - kazao je za Slobodnu Dalmaciju ‘tata‘ Ultre, organizator Joe Bašić.