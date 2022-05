Čim je Subwoolfer pobijedio u nacionalnom finalu Norveške kako bi odredio ulazak zemlje za Euroviziju 2022., počela su se nagađati o tome koga oni skrivaju u golemim žutim maskama vukova u odijelima, a nagađanja u stilu Masked Singer na društvenim mrežama.

A predviđanja o tome tko su zapravo pjevači Subwoolfera dodatno su narasla u utorak navečer kada su izašli na pozornicu za prvo polufinale Eurovizije.

Kruže razne teorije

Mnogo je nagađanja da su vukovi jarkih boja još jedna reinkarnacija komičnog dvojca Ylvisa, brata Vegarda i Bård Ylvisåkera, koji je postigao svjetski hit svojom pjesmom "What Does The Fox Say?". Ova teorija je potkrijepljena činjenicom da je Subwoolfer dio diskografske kuće Universal, kao i Ylvis.

No za sve one koji misle da se Ylvis krije u Subwoolferovim kostimima, ima dosta onih koji misle da je jedan od vukova Ben Adams iz A1. Dok je Benov kolega iz benda Christian koji je Norvežanin, tako da ova grupa kao cjelina, ima jake veze s Norveškom. A ono što je učvrstilo Benovu teoriju za mnoge obožavatelje Eurovizije bilo je kada je Subwoolfer govorio na eurovizijskoj zabavi u Londonu i bili su sigurni da je to Benov glas.

Ako se doista radi o Benu u jednom od kostima, napravio je dobar posao pokušavajući zbuniti ljude, objavljujući fotke koje nemaju nikakve veze s Eurovizijom, uključujući i onu na svom Instagramu s natpisom "Spremam se za ljeto".