Nevjerojatnim performanskom Laure Pausini i mimohodom zastava otvoreno veliko finale

Prijenos finala Eurosonga prati više od 200 milijuna ljudi diljem svijeta

Tko će najveće glazbeno natjecanje dogodine dovesti u svoju zemlju?

Dva vatrena polufinala znače jedino - napetost do zadnje sekunde!

Zajedno s predstavnicom Armenije pjeva i cijela dvorana u Torinu

Boje Armenije u finalu 66. izdanja Eurosonga brani Rosa Kostandyan, odnosno umjetničkim imenom - Rosa Linn.

21-godišnja kantautorica i producentica rodom iz trećeg najvećeg armenskog grada Vanadzora.

Hoće li netko vuku dati bananu do kraja finala?

Subwoolfer s pjesmom "Give That Wolf a Banana" od samog početka Eurosong slove kao jedni od najkontroverznijih izvođača.

Naime, Subwoolfer je nastao tijekom 2021. godine, a pravi identitet njihovih članova još je uvijek tajna.

Francuska donosi tradiciju u modernom aranžmanu

Francusku u finalnoj večeri predstavljaju Alvan & Ahez s pjesmom "Fulenn". Alvan je multiinstrumentalni elektro glazbenik, a Ahez je tradicionalna vokalna grupa.

Svojim nastupom pokušat će dokazati da tradicija nije nešto što ostaje u prošlosti, već živi u sadašnjosti.

Švicarci svojim nastupom poručuju: 'Okej je pokazati emocije'

Da i dečki plaču, dokazao nam je Marius Bear, predstavnik Švicarske.

Pjesma je inače predstavljena na Dan žena, a govori o tome kako pokazivanje emocija nije pokazatelj slabosti, već velike snage.

Finci nas svojim energičnim nastupom vraćaju u rane 2000-te

Duh nostalgije za 2000-ima na Eurosongu pokušala je u samom polufinalu probuditi slavna finska grupa The Rasmus s pjesmom "Jezebel”.

S obzirom na to da su dogurali do finala, čini se da im je to i uspjelo. Je li to dovoljno i za pobjedu vidjet ćemo u ovoj neizvjesnoj završnici.

Laganiji ritam donijela je portugalska predstavnica Maro

Na pozornicu nam, nakon vatrenog Rumunjca, stiže Maro s pjesmom "Saudade, saudade". Tekst pjesme potpisuje sama pjevačica, dok je glazbu radila zajedno s Johnom Blandom. Maro je, inače, svoju prvu pjesmu napisala kad je imala samo 11 godina.

Isti vatreni ritam nastavlja držati i Rumunjska

WRS s pjesmom "Llámame" brani boje Rumunjske u samom finalu. Iza imena WRS krije se Andrei-Ionuț Ursu, profesionalni plesač i glazbenik iz mjesta Buzău.

Treba istaknuti da je tek u siječnju 2020. godine objavio svoju prvu pjesmu pod imenom WRS. Što se sve može dogoditi u tako malo vremena.

Led probija češki trio We Are Domi!

Češko-norveški trio We Are Domi s pjesmom "Lights Off" otvara finalnu večer 66. izdanja Eurosonga. Zanimljivo, ova grupa je nastala kao projekt fakultetskih kolega u Leedsu 2015. godine, nakon zabave za Noć vještica. Dominika Hašková je inače kćerka poznatog češkog hokejaša na ledu Dominika Hašeka, koji je s češkom reprezentacijom osvojio zlato na Zimskim olimpijskim igrama u Naganu 1998. godine te broncu na Zimskim olimpijskim igrama 2006. u – Torinu. Dakle, Dominika nastupa u istoj dvorani gdje je njezin otac 16 godina ranije osvojio zadnje olimpijsko odličje.

Voditeljski trio-fantastico stigao na pozornicu

Laura, Alessandro i Mika stigli su na pozornicu, a to znači samo jedno - uskoro ćemo imati priliku čuti prvu zemlju!

Na redu je mimohod zastava zemalja koje su ušle u finale

Nakon nevjerojatnog performansa Laure Pausini, na redu je mimohod zastava svih zemalja koje su svojim nastupom izborile plasman u finale Eurosonga. Očekivano, Italija i Ukrajina dobile su gromoglasni pljesak.

Svečano otvoreno finale 66. izdanja Eurosonga!

Svjetski poznata pjevačica Laura Pausini svojim je nastupom otvorila finale 66. izdanja Eurosonga! Laura će, uz radijskog voditelja Alessandra Cattelana i glazbenika Miku - Michaela Holbrooka Pennimana voditi i finalnu večer.

Brojni obožavatelji najvećeg glazbeno-scenskog spektakla na cijelom svijetu konačno će doći na svoje. U jednom od najneizvjesnijih finala u povijesti Eurosonga konačno ćemo saznati tko će na pobjedničkom eurovizijskom postolju naslijediti Maneskin.

Po završetku prvog i drugog polufinala, finalisti su ždrijebom raspoređeni u prvu i drugu polovicu finalne večeri. Producenti su, vodeći računa o zahtjevnosti samog nastupa, ali i žanrovskoj raznolikosti pjesama, sastavili redoslijed nastupa koji nas očekuju.

Finale otvara Češka, dok će nam za kraj pjevati Estonija.

Kladionice i dalje najveću šansu za pobjedu daju Ukrajini. Kalush Orchestra predvodi s čak 60 posto šanse za pobjedu, dok drugoplasirano Ujedinjeno Kraljevstvo ima "samo" 10 posto šanse za pobjedu.

U stopu ga prate Švedska, Italija, Španjolska i Poljska. Mjesto među favoritima našla je i srpska predstavnica, Konstrakta, koja je iza sebe ostavila Grčku, Norvešku i Nizozemsku.

Jesu li kladionice u pravu i hoće li Kalush Orchestra stvarno uspjeti dovesti Eurosong u Ukrajinu, saznat ćemo za samo nekoliko sati.

Prijenos Eurosonga uživo pratite na našem portalu.